शिक्षक भर्ती के 897 पदों पर बीएलएड और स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा को भी शामिल करें, कोर्ट का आदेश
कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में बीएलएड डिग्री धारकों को भी शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अधिसूचना को एनसीटीई एक्ट के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में बीएलएड डिग्री धारकों को भी शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव और निदेशक माध्यमिक शिक्षा के 11 सितंबर 2026 की अधिसूचना को एनसीटीई एक्ट व 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने महेश कुमार व 18 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता राहुल मिश्र व अन्य को सुनकर दिया है।
क्या है NCTE का नियम
एडवोकेट राहुल मिश्र का कहना था कि उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने 11,508 पद असिस्टेंट टीचर अर्बन एरिया व 897 पद संबद्ध प्राइमरी स्कूल के लिए भर्ती निकाली है। इसके तहत क्लॉज 7.1 में दो वर्षीय डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और चार वर्षीय बीएलएड डिग्री को सिर्फ अर्बन एरिया के 11,508 पदों पर ही अनुमन्य किया है। 897 पदों वाले एडेड प्राइमरी स्कूलों की चयन प्रक्रिया से उन्हें बाहर कर दिया गया है जबकि नियमानुसार सहायक अध्यापक के लिए सीनियर सेकेंडरी 50 फीसदी व चार वर्षीय बीएलएड वैध न्यूनतम अर्हता रखी गई है। याचिका में सवाल उठाया गया कि दोनों तरह के विद्यालयों में ड्यूटी और वेतन एक समान हैं तो फिर अर्हता अलग क्यों रखी गई है। अर्हता तय करने का अधिकार एनसीटीई को है, चाहे स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद का हो या माध्यमिक का।
कोर्ट ने कहा कि 11 सितंबर 2026 की दोनों अधिसूचना सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी) द्वारा जारी की गई हैं, जो एक्ट और 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए इस अधिसूचना को उस हद तक निरस्त किया जाए, जिस हद तक बीएलएड और डीएड विशेष शिक्षा को 897 पदों से बाहर किया गया है।
अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग
कोर्ट ने 15 सितंबर 2026 की विज्ञापन संख्या 5/2026 में तुरंत सुधार जारी करने का आदेश दिया ताकि दो वर्षीय विशेष शिक्षा डिप्लोमा और चार वर्षीय बीएलएड वाले अभ्यर्थी भी 897 पदों के लिए आवेदन कर सकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचियों सहित समान स्थिति वालों को आवेदन के लिए उचित अवसर दिया जाए और जरूरत के अनुसार अंतिम तिथि बढ़ाई जाए।
इंचार्ज प्रधानाध्यापक का काम कर रहे शिक्षकों को समान वेतन का लाभ देने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाल रहे वरिष्ठ सहायक अध्यापकों को समान वेतन का लाभ देने के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश को ऐसे सभी मामलों की जांच कर पात्र शिक्षकों को पूर्व में पारित न्यायिक आदेशों के अनुरूप लाभ देने का निर्देश दिया है। पूरी प्रक्रिया दो महीने में पूरी कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आदेश का पालन नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे। यह आदेश राकेश राठी और 43 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा। याचियों का कहना था कि वे अलग-अलग प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। वरिष्ठतम शिक्षक होने के कारण उन्हें प्रधानाध्यापक का कार्यभार सौंपा गया है। वे नियमित प्रधानाध्यापकों की तरह सभी दायित्वों और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उस पद के अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा है। याचियों के अधिवक्ता ने पूर्व में विशेष अपील में पारित आदेश का हवाला दिया। इस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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