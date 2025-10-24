BEL Vacancy : बीईएल में BTech व BSc वालों के लिए पीओ के 340 पदों पर भर्ती, सैलरी 13 लाख रुपये

संक्षेप: BEL Vacancy 2025: बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने प्रोबेशनरी इंजीनियर के 340 पदों पर भर्ती निकाली है। चयनितों को सालाना करीब 13 लाख रुपये (सीटीसी) का पैकेज मिलेगा।

BEL Vacancy 2025: बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने प्रोबेशनरी इंजीनियर के 340 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवदेन की प्रक्रिया आज 24 अक्टूबर से bel-india.in पर शुरू हो गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 14 नवंबर 2025 तक एप्लाई कर सकते हैं। चयनितों को सालाना करीब 13 लाख रुपये (सीटीसी) का पैकेज मिलेगा। रिक्तियों में 139 पद अनारक्षित हैं। 34 पद ईडब्यूएस, 91 ओबीसी, 51 एससी, 25 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

वैकेंसी डिटेल्स 1. प्रोबेशनरी इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) ई - II ग्रेड में: 175 पद

2. प्रोबेशनरी इंजीनियर (मैकेनिकल) ई - II ग्रेड में: 109 पद

3. प्रोबेशनरी इंजीनियर (कंप्यूटर साइंस) - ई -II ग्रेड में: 42 पदॉ

4. प्रोबेशनरी इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) E-II ग्रेड में: 14 पद

योग्यता प्रोबेशनरी इंजीनियर पद के लिए अनारक्षित, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन / कम्युनिकेशन / टेलीकम्युनिकेशन / मैकेनिकल / कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट्स में बीई या बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए।

ऊपर दिए गए विषयों में AMIE / AMIETE / GIETE में फर्स्ट क्लास वाले कैंडिडेट भी अप्लाई करने के लिए योग्य हैं। ऊपर दी गई डिग्री / विषयों में पास क्लास वाले एससी/एसटी/दिव्यांग अभ्यर्थी अप्लाई करने के लिए योग्य हैं।

अधिकतम आयु सीमा - 25 वर्ष। आयु की गणना 1 अक्टूबर 2025 से होगी। एससी व एसटी को 5 वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

चयन उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। जनरल/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35 फीसदी और एससी, एसटी व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 30 फीसदी हैं (सीबीटी व इंटरव्यू दोनों में अलग-अलग)। चयन सीबीटी व इंटरव्यू दोनों में परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट का वेटेज 85 मार्क्स और इंटरव्यू का 15 मार्क्स है।

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 120 मिनट का होता है जिसमें 125 सवाल होते हैं । 100 टेक्निकल सवाल और 25 जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग सवाल। हर सवाल 1 नंबर का होगा और गलत जवाबों के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत जवाब के लिए 1/4 नंबर काटे जाएंगे।

वेतन - 40,000-3 फीसदी - 1,40,000 , सीटीसी : 13 लाख लगभग।

एप्लीकेशन फीस - जनरल, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी (एनसीएल ) कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस - 1180 रुपये है।