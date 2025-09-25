BEL Trainee Engineer Recruitment 2025 for 610 posts apply with this link Naukri BEL Vacancy 2025: BEL में 610 ट्रेनी इंजीनियर पदों पर निकली भर्ती, bel-india.in पर जाकर करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Engineering Latest Jobs 2025 : भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीईएल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 09:11 AM
BEL Trainee Engineer Recruitment 2025 Apply Online: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) ने ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीईएल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए ऑर्गनाइजेशन में कुल 610 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2025 तय की गई है।

शैक्षणिक योग्यता-

उत्तीर्ण श्रेणी के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी / इंस्टीट्यूट / कॉलेज से संबंधित विषयों में इंजीनियरिंग में बी. ई./बी. टेक./बी.एस.सी (4 वर्षीय कोर्स) डिग्री होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा-

जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष तय की गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

उम्मीदवारों की आयु सीमा की गणना 1 सितंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

सैलरी-

प्रथम वर्ष- 30,000 रुपये

दूसरे वर्ष- 35,000 रुपये

तीसरे वर्ष- 40,000 रुपये

आवेदन शुल्क-

जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 177 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन निशुल्क है।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट bel-india.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

