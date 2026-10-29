BEL में इंजीनियर के 350 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन शुरू, जानें योग्यता और सैलरी
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने प्रोबेशनरी इंजीनियर के 350 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल विभागों के लिए की जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के 200 और मैकेनिकल के 150 पद शामिल हैं।
अगर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने प्रोबेशनरी इंजीनियर के 350 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल विभागों के लिए की जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के 200 और मैकेनिकल के 150 पद शामिल हैं। बताते चलें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो गई है। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
BEL की इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2026 है। उम्मीदवार रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। भर्ती का विज्ञापन संख्या 17556/HR/All-India/2026 है। वहीं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) संभावित रूप से 22 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
कितने पदों पर होगी भर्ती?
इस भर्ती के तहत कुल 350 पद भरे जाएंगे। पदों का विवरण इस प्रकार है:
प्रोबेशनरी इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स): 200 पद
प्रोबेशनरी इंजीनियर (मैकेनिकल): 150 पद
कुल पद: 350
शैक्षणिक योग्यता
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल सब्जेक्ट में बीई (B.E.), बीटेक (B.Tech.) या चार वर्षीय बीएससी इंजीनियरिंग (B.Sc. Engineering) की डिग्री होनी चाहिए।
कितनी होनी चाहिए उम्र?
अनारक्षित (General/UR) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 25 वर्ष होनी चाहिए। अन्य पात्र श्रेणियों को भर्ती के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
BEL भर्ती 2026 के लिए कैसे करें आवेदन?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
1. उम्मीदवार सबसे पहले BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाएं।
2. यहां होम पेज पर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन खोजें। इसका विज्ञापन संख्या 17556/HR/All-India/2026 है।
3. इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
4. आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और साथ ही जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
5. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
6. इसके बाद फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को अच्छी तरीके से जांत कर लें। फिर सबमिट कर दें।
7. भविष्य में जरूरत के लिए आवेदन फॉर्म की कॉपी सुरक्षित रख लें।
भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पढ़ें-
https://bel-india.in/wp-content/uploads/2026/10/External-Ad-2026-English-1.pdf
डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन का लिंक-
https://g06.tcsion.com/EForms/configuredHtml/33192/103061/uPVtXzjwivanf3RWlN/Index.html
कितनी मिलेगी सैलरी?
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति E-II ग्रेड में होगी। पद के लिए वेतनमान 40000 रुपये से 140000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, वेतन वृद्धि भी मिलेगी। इस पद पर सालाना कॉस्ट टू कंपनी (CTC) लगभग 13 लाख रुपये है।
कितना देना होगा आवेदन शुल्क?
BEL भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क देना होगा।
सामान्य, इडब्ल्यूएस और ओबीसी: 1180 रुपये, जिसमें 1000 रुपये आवेदन शुल्क और GST शामिल है।
एससी, एसटी, दिव्यांग (PwBD) और पूर्व सैनिक: आवेदन शुल्क से छूट।
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कैसे होगा चयन?
उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में CBT के लिए 85 अंक और इंटरव्यू के लिए 15 अंक निर्धारित हैं।
परीक्षा का पैटर्न:
कुल प्रश्न: 125
परीक्षा की अवधि: 120 मिनट
CBT के कुल अंक: 85
इंटरव्यू के कुल अंक: 15
नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे।
कहां मिल सकती है नौकरी?
इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को बेंगलुरु, गाजियाबाद, पुणे, नागपुर, नवी मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई सहित देश में BEL की अलग-अलग यूनिटों और कार्यालयों में नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो आवेदन के अंतिम तारीख का इंतजार ना करें, बल्कि तय समय से पहले ही आवेदन कर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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