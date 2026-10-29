BEL में इंजीनियर के 350 पदों पर निकली भर्ती, आवेदन शुरू, जानें योग्यता और सैलरी

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने प्रोबेशनरी इंजीनियर के 350 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल विभागों के लिए की जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के 200 और मैकेनिकल के 150 पद शामिल हैं।

ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए नौकरी पाने का मौका

अगर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने प्रोबेशनरी इंजीनियर के 350 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल विभागों के लिए की जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के 200 और मैकेनिकल के 150 पद शामिल हैं। बताते चलें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2026 से ही शुरू हो गई है। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कब तक कर सकते हैं आवेदन? BEL की इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर 2026 है। उम्मीदवार रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। भर्ती का विज्ञापन संख्या 17556/HR/All-India/2026 है। वहीं, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) संभावित रूप से 22 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

कितने पदों पर होगी भर्ती? इस भर्ती के तहत कुल 350 पद भरे जाएंगे। पदों का विवरण इस प्रकार है:

प्रोबेशनरी इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स): 200 पद

प्रोबेशनरी इंजीनियर (मैकेनिकल): 150 पद

कुल पद: 350

शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल सब्जेक्ट में बीई (B.E.), बीटेक (B.Tech.) या चार वर्षीय बीएससी इंजीनियरिंग (B.Sc. Engineering) की डिग्री होनी चाहिए।

कितनी होनी चाहिए उम्र? अनारक्षित (General/UR) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 1 अक्टूबर 2026 तक 25 वर्ष होनी चाहिए। अन्य पात्र श्रेणियों को भर्ती के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

BEL भर्ती 2026 के लिए कैसे करें आवेदन? उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

1. उम्मीदवार सबसे पहले BEL की आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाएं।

2. यहां होम पेज पर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन खोजें। इसका विज्ञापन संख्या 17556/HR/All-India/2026 है।

3. इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।

4. आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और साथ ही जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

5. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

6. इसके बाद फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों को अच्छी तरीके से जांत कर लें। फिर सबमिट कर दें।

7. भविष्य में जरूरत के लिए आवेदन फॉर्म की कॉपी सुरक्षित रख लें।

कितनी मिलेगी सैलरी? इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति E-II ग्रेड में होगी। पद के लिए वेतनमान 40000 रुपये से 140000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, वेतन वृद्धि भी मिलेगी। इस पद पर सालाना कॉस्ट टू कंपनी (CTC) लगभग 13 लाख रुपये है।

कितना देना होगा आवेदन शुल्क? BEL भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क देना होगा।

सामान्य, इडब्ल्यूएस और ओबीसी: 1180 रुपये, जिसमें 1000 रुपये आवेदन शुल्क और GST शामिल है।

एससी, एसटी, दिव्यांग (PwBD) और पूर्व सैनिक: आवेदन शुल्क से छूट।

भर्

कैसे होगा चयन? उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में CBT के लिए 85 अंक और इंटरव्यू के लिए 15 अंक निर्धारित हैं।

परीक्षा का पैटर्न: कुल प्रश्न: 125

परीक्षा की अवधि: 120 मिनट

CBT के कुल अंक: 85

इंटरव्यू के कुल अंक: 15

नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे।