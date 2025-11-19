BEL में प्रोजेक्ट इंजीनियर की भर्ती, मिलेगी शानदार सैलरी; जानिए योग्यता
संक्षेप: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने प्रोजेक्ट इंजीनियर-I के 40 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/बीटेक की डिग्री और चार साल का अनुभव होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 है।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को शानदार मौका देते हुए प्रोजेक्ट इंजीनियर-I के 40 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर की जाएंगी और आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार बीईएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। यह अवसर खास तौर पर उन पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री और चार वर्षों का अनुभव है।
पदों के लिए योग्यता के तहत उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही न्यूनतम चार साल का प्रासंगिक कार्यानुभव अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से साक्षात्कार के आधार पर होगी, हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है।
कितनी होनी चाहिए आयु सीमा?
आयु सीमा 32 वर्ष से कम निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 नवंबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्गों ओबीसी, एससी/एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में क्रमशः तीन, पांच और दस वर्ष की छूट मिलेगी।
वेतनमान अनुबंध के प्रत्येक वर्ष के साथ बढ़ता जाएगा। पहले वर्ष में 40,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 45,000 रुपये, तीसरे वर्ष में 50,000 रुपये और चौथे वर्ष में 55,000 रुपये मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। आवेदन शुल्क 472 रुपये निर्धारित है, जबकि एससी/एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क होगा।
कहां होगा साक्षात्कार?
भुगतान एसबीआई की किसी भी शाखा में नकद या ऑनलाइन तरीके से किया जा सकता है। आवेदन के बाद योग्य उम्मीदवारों को 24 नवंबर 2025 को गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड साइट-4 इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।