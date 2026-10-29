BEL में 350 इंजीनियरों की भर्ती, सालाना 13 लाख का पैकेज; 18 नवंबर तक आवेदन का मौका
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 350 प्रोबेशनरी इंजीनियर पदों पर भर्ती निकाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर 18 नवंबर 2026 तक bel india.in पर आज ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में है और सरकारी कंपनी में पक्की नौकरी का सपना भी तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी (बीईएल) ने आपके लिए दरवाजा खोल दिया है। कंपनी ने प्रोबेशनरी इंजीनियर के 350 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 28 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं और आखिरी तारीख 18 नवंबर 2026 है। इस भर्ती के तहत कुल 350 पदों में से 200 इलेक्ट्रॉनिक्स और 150 मैकेनिकल इंजीनियरों के लिए हैं। सभी पद ई-टू ग्रेड के हैं। नौकरी की जगह पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है।
कौन कर सकता है आवेदन
उम्मीदवार के पास चार साल की बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री मान्य है। मैकेनिकल पदों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए।
सामान्य, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस वर्ग को डिग्री में फर्स्ट क्लास लाना जरूरी है। एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवार पास क्लास के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। एएमआईई, एएमआईईटीई और जीआईईटीई वाले उम्मीदवार भी तय विषयों में आवेदन कर सकते हैं। दूसरे समकक्ष विषय या दोहरी विशेषज्ञता वाली डिग्री मान्य नहीं होगी।
उम्र सीमा कितनी है
सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 25 साल है। यह गिनती 1 अक्टूबर 2026 की तारीख से होगी। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। एससी और एसटी को 5 साल और पूर्व सैनिकों को भी 5 साल की राहत है। दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट है। दिव्यांग ओबीसी को 13 साल और दिव्यांग एससी या एसटी को 15 साल की छूट मिलेगी।
सैलरी कितनी मिलेगी
चुने गए उम्मीदवारों को 40 हजार से 1 लाख 40 हजार रुपये के वेतनमान पर रखा जाएगा। इसमें हर साल 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। कुल सालाना सीटीसी करीब 13 लाख रुपये बैठती है। इसके साथ महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता मिलेगा। कन्वेयंस भत्ता और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी मिलेगा। मेडिकल खर्च की भरपाई कंपनी के नियमों के हिसाब से होगी।
आवेदन फीस
सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों को 1180 रुपये देने होंगे। इसमें जीएसटी शामिल है। एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। फीस ऑनलाइन ही जमा होगी और वापस नहीं मिलेगी।
कैसे होगा चयन
चयन दो चरणों में होगा। पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी होगी और फिर इंटरव्यू। सीबीटी का वजन 85 फीसदी और इंटरव्यू का 15 फीसदी रखा गया है। सीबीटी में पास होने वालों को विषय और वर्ग के हिसाब से 1 के मुकाबले 5 के अनुपात में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दोनों चरणों में अलग अलग न्यूनतम अंक लाने होंगे। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यह 35 फीसदी है। एससी, एसटी और दिव्यांग के लिए 30 फीसदी है।
परीक्षा का पैटर्न
सीबीटी में कुल 125 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें 100 सवाल अपने विषय की तकनीकी जानकारी से होंगे। बाकी 25 सवाल सामान्य योग्यता और रीजनिंग के होंगे। परीक्षा के लिए 120 मिनट मिलेंगे। हर गलत जवाब पर चौथाई अंक कटेगा। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आएगा। सीबीटी की संभावित तारीख 22 दिसंबर 2026 है।
ऐसे भरें फॉर्म
सबसे पहले bel-india.in पर जाएं। करियर सेक्शन में प्रोबेशनरी इंजीनियर भर्ती 2026 का विज्ञापन खोलें और ध्यान से पढ़ें। फिर ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। निजी और पढ़ाई से जुड़ी जानकारी भरें। फोटो और हस्ताक्षर के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। फीस लगती है तो जमा करें। फॉर्म सबमिट करके कन्फर्मेशन का प्रिंट रख लें। एक बात का खास ध्यान रखें। फाइनल सबमिट के बाद कोई बदलाव नहीं हो सकेगा। इसलिए हर जानकारी जांचकर ही बटन दबाएं। आवेदन की हार्ड कॉपी बेल को भेजने की जरूरत नहीं है। आखिरी दिन की भीड़ से बचने के लिए पहले ही फॉर्म भर दें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव