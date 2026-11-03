दिवाली से पहले रेलवे ने दिया करीब 200 पदों पर भर्ती का तोहफा, सांकेतिक सूचना जारी, 5 से आवेदन
RRB Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने आइसोलेटेड कैटेगरी के 195 पदों पर भर्ती की सांकेतिक सूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से शुरू होंगे।
RRB Railway Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने आइसोलेटेड कैटेगरी के 195 पदों पर भर्ती की सांकेतिक सूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर से शुरू होंगे। www.rrbapply.gov.in या rrb.indianrailways.gov.in पर जाकर एप्लाई करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर तय की गई है। इस भर्ती के तहत स्टेनोग्राफर, चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एवं वेलफेयर इंस्पेक्टर, प्रयोगशाला सहायक, सीएमए और अन्य तकनीकी व लिपिकीय जैसे पदों पर भर्ती होती है। 4 नवंबर रात तक इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें पदों का आरक्षण, जोनवाइज वैकेंसी और विस्तृत सिलेबस पता चल सकेंगे।
भर्ती में आयु सीमा 01 जनवरी 2027 से होगी। 7वें वेतनमान के मुताबिक लेवल-2 से लेवल-7 के पद होंगे।
सांकेतिक अधिसूचना में आधार सत्यापन एवं दस्तावेज निर्देश
आधार सत्यापन: अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार का उपयोग कर प्राथमिक विवरण सत्यापित करने की सलाह दी गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाली असुविधा और देरी से बचा जा सके।
10वीं के सर्टिफिकेट से मिलान: आधार में दर्ज नाम एवं जन्म तिथि 10वीं कक्षा के पासिंग सर्टिफिकेट से 100 फीसदी मैच होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर आवेदन से पहले आधार अपडेट करा लें।
बायोमेट्रिक्स व फोटो: आवेदन करने से पूर्व आधार में अपनी नवीनतम फोटो तथा बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट एवं आइरिस) अपडेट करा लें। यह सूचना अभ्यर्थियों को अग्रिम जानकारी एवं दस्तावेज तैयार रखने के लिए जारी की गई है।
पिछले साल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती 2025 के तहत 312 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। इस भर्ती में 12वीं पास से लेकर मास्टर्स डिग्री धारक उम्मीदवारों का आवेदन मिलता है। पिछले साल इस भर्ती में ये पद शामिल थे - इस भर्ती में कई प्रतिष्ठित और स्पेशलाइज्ड पद शामिल हैं: चीफ लॉ असिस्टेंट , पब्लिक प्रॉसिक्यूटर,
जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी) , सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर , स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, साइंटिफिक असिस्टेंट (ट्रेनिंग) , लैब असिस्टेंट ग्रेड III, साइंटिफिक सुपरवाइजर ।
इसके बाद आएगी RRB ग्रुप डी के 30 हजार पदों पर भर्ती
छठ के आसपास रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 का शॉर्ट नोटिस जारी किया जा सकता है। करीब 30 हजार वैकेंसी निकलेंगी। रेलवे भर्ती बोर्ड का लक्ष्य है कि नवंबर से दिसंबर के बीच ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। प्रस्तावित भर्ती के लिए सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों से रिक्त पदों का ब्योरा मांगा गया है। आंकड़ों की समीक्षा के बाद पदों की संख्या तय की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया को इसी वर्ष दिसंबर से पहले हर हाल में शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा होने से रेलवे के वार्षिक भर्ती कैलेंडर का क्रम नहीं बिगड़ेगा।
ग्रुप डी में इन पदों पर होगी भर्ती
ट्रैकमंटेनर-चार, प्वाइंट्समैन-बी, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकाम (एस एंड टी), असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन, असिस्टेंट लोको शेड (डीजल व इलेक्ट्रिकल), असिस्टेंट पी-वे, असिस्टेंट ट्रैक मशीन और असिस्टेंट ब्रिज आदि।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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