Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

BEd या DElEd कोर्स में क्या फर्क हैं? सरकारी टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स है बेस्ट, किसकी कितनी वैल्यू?

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

BEd vs DElEd: टीचर बनने या टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाने के लिए अभ्यर्थियों को बीएड या डीएलएड में से कौन-सा कोर्स करना चाहिए? आइए जानते हैं कि 12वीं के बाद आपके लिए कौन सा कोर्स रहेगा बेहतर?

BEd या DElEd कोर्स में क्या फर्क हैं? सरकारी टीचर बनने के लिए कौन सा कोर्स है बेस्ट, किसकी कितनी वैल्यू?

BEd and DElEd Difference: अगर आपका सपना एक सरकारी या प्राइवेट स्कूल में शिक्षक बनकर देश के भविष्य को संवारने का है, तो यह खबर खास आपके लिए है। अक्सर छात्रों के मन में यह उलझन रहती है कि वे 12वीं या ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद बीएड करें या फिर डीएलएड। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब शिक्षक बनने के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। अगर आप भी टीचिंग के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, तो इन दोनों कोर्सेज के बीच का अंतर और अपनी सही राह चुनना आपके लिए बेहद जरूरी है।

क्या होता है B.Ed और D.El.Ed कोर्स?

डीएलएड (D.El.Ed): इसे 'डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन' कहा जाता है। कई राज्यों में इसे बीटीसी या जेबीटी के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, जिसे छात्र कक्षा 12वीं पास करने के बाद (न्यूनतम 50% अंकों के साथ) सीधे कर सकते हैं।

बीएड (B.Ed): इसे 'बैचलर ऑफ एजुकेशन' कहा जाता है। यह एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इसे करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी विषय में ग्रेजुएट (स्नातक) होना अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होने पर ही इसमें एडमिशन मिलता है।

बीएड और डीएलएड में क्या है अंतर?

शिक्षक बनने के लिए बीएड (B.Ed) और डीएलएड (D.El.Ed) दोनों के नियम और कार्यक्षेत्र पूरी तरह अलग हैं; जहां बीएड एक डिग्री कोर्स है जिसे छात्र केवल ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ डीएलएड 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, जिसे राजस्थान और बिहार जैसे ज्यादातर राज्यों में 12वीं में 50% अंक होने पर, जबकि उत्तर प्रदेश (UP) में ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है। दोनों कोर्सेज में सबसे बड़ा अंतर नौकरियों के स्तर का है— सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, अब केवल डीएलएड डिप्लोमा धारक ही देश में कक्षा 1 से 5 तक के प्राइमरी टीचर बनने के पात्र हैं, जबकि बीएड डिग्री धारक उम्मीदवार केवल कक्षा 5 से ऊपर अपर प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्तर तक की कक्षाओं में अध्यापन कार्य के लिए ही आवेदन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:टीचर बनने के लिए टॉप 10 BEd एंट्रेंस एग्जाम की लिस्ट

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदला नौकरियों का स्कोप

पहले बीएड करने वाले छात्र भी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बन सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार दोनों का कार्यक्षेत्र पूरी तरह अलग कर दिया गया है:

प्राइमरी स्कूल (कक्षा 1 से 5वीं): यदि आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास डीएलएड का होना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती की रेस से पूरी तरह बाहर कर दिया है।

अपर प्राइमरी और हाईस्कूल (कक्षा 6वीं से 10वीं): यदि आप जूनियर हाईस्कूल, टीजीटी (TGT) या केंद्रीय विद्यालयों में सीनियर छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास बीएड की डिग्री होना जरूरी है। बीएड के बाद आप पीजीटी (PGT) करके 12वीं तक के शिक्षक भी बन सकते हैं।

ये भी पढ़ें:UPTET पास करने के लिए कितने नंबर है जरूरी? जानें एग्जाम पैटर्न

आपके लिए कौन सा कोर्स रहेगा बेहतर?

अगर आपका मुख्य लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी जल्दी पाना है और आप छोटे बच्चों को आसानी से संभाल सकते हैं, तो डीएलएड आपके लिए एक शानदार विकल्प है क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा बीएड की तुलना में थोड़ी कम होती है। दूसरी तरफ, अगर आप उच्च शिक्षा, बड़े स्कूलों या शिक्षा विभाग में ऊंचे पदों (जैसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर) पर जाना चाहते हैं, तो ज्यादा स्कोप के लिए आपको बीएड का रास्ता चुनना चाहिए। ध्यान रहे कि कोर्स पूरा करने के बाद आपको सीटेट (CTET) या राज्य स्तरीय टीईटी (TET) परीक्षा भी पास करनी होगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
BEd Course DElED Teacher Recruitment
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।