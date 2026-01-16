बीएड शिक्षक बिना ब्रिज कोर्स के भर्ती, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खुलासा, जांच शुरू

संक्षेप: NIOS BEd bridge course : बिहार में 2018 से पहले के बीएड शिक्षक भी बिना ब्रिज कोर्स के बहाल हैं। यह मामला तब खुला जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्राइमरी में बहाल बीएड धारी शिक्षकों की सूची मांगी गई।

बिहार में 2018 से पहले के बीएड शिक्षक भी बिना ब्रिज कोर्स के बहाल हैं। जानकारी मिलने के बाद इसकी जांच मुजफ्फरपुर समेत अन्य जिलों में शुरू कर दी गई है। यह मामला तब खुला जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्राइमरी में बहाल बीएड धारी शिक्षकों की सूची मांगी गई। कोर्ट के आदेश के अनुसार प्राइमरी में बीएड डिग्री पर बहाल शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना है, तभी उनकी सेवा मान्य होगी। इससे पहले बीएड पर प्राइमरी में नियुक्ति रोक दी गई थी। इसके खिलाफ अभ्यर्थी कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अलोक में साल 2018 से 2023 के बीच बहाल शिक्षकों की सूची मांगी गई थी। जिलों ने वर्ष 2018 से पहले के नियुक्त शिक्षकों की सूची एनआईओएस को भेज दी। इस सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। हर जिले में बीएड पर बहाल शिक्षकों की संख्या सैकड़ों में है।

डीईओ से मांगा जवाब 2018 से पहले के बीएड नियुक्त शिक्षकों को 2019 में ब्रिज कोर्स कराया जा चुका है। इसके बाद भी अब उस समय के शिक्षकों की सूची भेजना कई तरह की गड़बड़ियों को उजागर कर रहा है। विधान पार्षद वंशीधर व्रजवासी ने कहा कि कई कारणों से बड़ी संख्या में शिक्षक उस समय ब्रिज कोर्स नहीं कर पाए। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने डीईओ से जवाब मांगा है।

मुजफ्फरपुर समेत सभी जिले के डीईओ को पत्र लिखा है। एनआईओएस से मिली रिपोर्ट के आलोक में सभी बिन्दुओं पर जवाब मांगा है।

विभाग ने कहा, इन बिन्दुओं को करें स्पष्ट - 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच के बीएड डिग्री धारक ही ब्रिज कोर्स के योग्य। इससे पहले के शिक्षकों की भेजी गई सूची का मतलब?

- डाटा की भौतिक प्रति एक्सेल में क्यों नहीं कराई गई उपलब्ध?

- उपलब्ध कराया गया डाटा परफॉर्मा के अनुसार क्यों नहीं?

- शिक्षकों से जुड़ी कई जानकारी भी इसमें नहीं दी गई।