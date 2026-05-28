BEd : एडमिशन से खर्च तक, NCTE ने बीएड कॉलेजों से मांगा 2 साल का हिसाब
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सभी बीएड कॉलेजों से दो वर्षों का हिसाब मांगा है। एनसीटीई ने बीएड कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। बीएड कॉलेजों से वर्ष 2021-22 और 2022-23 की रिपोर्ट मांगी गई है।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सभी बीएड कॉलेजों से दो वर्षों का हिसाब मांगा है। एनसीटीई ने बीएड कॉलेजों को नोटिस जारी किया है। बीएड कॉलेजों से वर्ष 2021-22 और 2022-23 की रिपोर्ट मांगी गई है। एनसीटीई ने बीएड कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वह इन दो वर्षों की पर्सनल एप्रेजल रिपोर्ट जमा करें। इस निर्देश के बाद बीएड कॉलेजों को इन दो वर्षों में हुए दाखिले, कॉलेज की गतिविधियों, कॉलेज में हुए खर्च और ऑडिट की रिपोर्ट जमा करने हैं। एनसीटीई ने कहा है कि रिपोर्ट जमा नहीं करने पर बीएड कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी जाएगी।
17 जून तक कॉलेजों को जमा करनी है रिपोर्ट: बीएड कॉलेजों को 17 जून तक रिपोर्ट जमा करनी है। इसके बाद रिपोर्ट नहीं ली जाएगी। एनसीटीई ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि जिन बीएड कॉलेजों को 2023-24 के बाद मान्यता मिली है, उन कॉलेजों को रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है। पहली बार अपनी रिपोर्ट भेजने वाले बीएड कॉलेजों को 15 हजार की राशि जीएसटी सहित जमा करनी होगी। यह राशि प्रत्येक अकामिक सत्र के हिसाब से देनी होगी।
बिहार में बीएड के 343 कॉलेज: बिहार में बीएड के 343 कॉलेज हैं। इनमें 59 बीआरएबीयू में हैं। 343 कॉलेजों में हर साल 37 हजार छात्रों का दाखिला दो वर्षीय कोर्स में होता है। चार वर्षीय बीएड में हर साल 400 छात्रों का दाखिला होता है। चार वर्षीय बीएड की पढ़ाई बीआरएबीयू के ही चार बीएड कॉलेजों में होती है।
रिपोर्ट जमा नहीं करने पर एनसीटीई जता चुका है नाराजगी
पर्सनल एप्रेजल रिपोर्ट नहीं भरने पर एनसीटीई पहले भी नाराजगी जता चुका है। एनसीटीई का कहना है कि बीएड कॉलेजों को हर हाल में प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट जमा करनी है। रिपोर्ट जमा नहीं करने पर पिछले दिनों बीआरएबीयू के भी कुछ कॉलेजों के बारे में विवि प्रशासन के पास पत्र भेजा गया था। इसके बाद विवि प्रशासन ने संबंधित कॉलेजों को रिपोर्ट जल्द जमा करने का निर्देश दिया था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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