Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

BEd : आईआईटी और एनआईटी से करें 4 साल का बीएड ITEP कोर्स, 12वीं पास 10 फरवरी तक करें आवेदन

Feb 20, 2026 11:35 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ, प्रवीण दीक्षित
share Share
Follow Us on

देशभर से चयनित केंद्रीय विवि, राज्य विवि, डायट, आईआईटी, एनआईटी में पहली बार प्रस्तावित शिक्षक शिक्षा के इन चार वर्षीय इंटीग्रेटिड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी) के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा।

BEd : आईआईटी और एनआईटी से करें 4 साल का बीएड ITEP कोर्स, 12वीं पास 10 फरवरी तक करें आवेदन

तकनीकी शिक्षा में देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शुमार आईआईटी-एनआईटी से सत्र 2026-27 से इंटर के बाद छात्र स्नातक-बीएड की संयुक्त डिग्री में प्रवेश पा सकेंगे। देशभर से चयनित केंद्रीय विवि, राज्य विवि, डायट, आईआईटी, एनआईटी में पहली बार प्रस्तावित शिक्षक शिक्षा के इन चार वर्षीय इंटीग्रेटिड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी) के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) बीए-बीएड एवं बीएससी-बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (एनसीईटी) कराएगा। उक्त पाठ्यक्रमों में टेस्ट के लिए छात्र 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 17 अप्रैल को विभिन्न पालियों में ऑनलाइन होगी। परीक्षा असम, बंगाली, अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उडिया, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू सहित 13 भाषाओं में होगी।

यहां चलेंगे ये कोर्स

आईआईटी खड़गपुर, पं.बंगाल, एनआईटी त्रिपुरा, एनआईटी केरल, एनआईटी तेलांगना, एनआईटी पुडुचेरी, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी रोपड़, आईआईटी जोधपुर, एनआईटी तमिलनाडु, आईआईटी धनबाद, एनआईटी कोझीकोड, एनआईटी केलीकट केरल शामिल हैं।

चार भागों में होगा एनसीईटी का पेपर

एनटीए के अनुसार एनसीईटी का पेपर में चार भागों में होगा। भाग एक में 38 विभिन्न भाषाएं हैं। इनमें से छात्रों को कोई दो भाषा चुननी होंगी। प्रत्येक भाषा के पेपर में 23 प्रश्न होंगे जिसमें से 20 का जवाब देने होंगे। भाग दो में डोमेन केंद्रित विषय होंगे। इसमें 26 डोमेन केंद्रित विषय रखे गए हैं। इसमें से छात्रों को कोई भी तीन विषय चुनने होंगे। प्रत्येक डोमेन विषय में 28 सवालों में से 25 के जवाब देने होंगे। भाग तीन जनरल टेस्ट का और सबके लिए अनिवार्य होगा। इसमें 28 प्रश्न होंगे और 25 के जवाब देने होंगे। भाग चार टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा जो सबके लिए अनिवार्य रहेगा। इसमें 23 प्रश्नों में से 20 के उत्तर देने होंगे। कुल मिलाकर एनसीईटी में 181 सवालों में से 160 प्रश्नों के उत्तर छात्रों को देने होंगे। परीक्षा तीन घंटे की होगी।

देशभर के 170, यूपी के 13 शहरों में पेपर

उक्त परीक्षा देश के 170 और उत्तर प्रदेश के 13 शहरों में होगी। यूपी में आगरा, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, गाजीपुर में ही परीक्षा होगी।

पेपर देने की कोई अधिकतम उम्र नहीं

एनसीईटी में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। न्यूनतम अर्हता में छात्र का 12 वीं में उत्तीर्ण होना या 2026 में इसमें शामिल होना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय BA BEd कोर्स शुरू, दाखिले की प्रवेश परीक्षा
ये भी पढ़ें:IGNOU BEd एडमिशन 2026 शुरू, 27 फरवरी तक मौका; घर बैठे ऐसे भरें फॉर्म
ये भी पढ़ें:शिक्षक बनने के लिए करें 4 वर्षीय ITEP कोर्स, एंट्रेंस NCET के आवेदन शुरू

223 विवि में चलेगा यह कोर्स, सीटें 16950

एनटीए के अनुसार अभी तक 223 विश्वविद्यालयों को इंटीग्रेटिड बीएड चलाने की स्वीकृति मिली है। एनआईटी, आईआईटी, डायट सहित कुछ निजी संस्थानों की संख्या 339 है जहां यह कोर्स चलेंगे। आवेदन के वक्त तक देशभर में 16 हजार 950 सीटों पर बीए-बीएड एवं बीएससी-बीएड में प्रवेश हो सकेंगे। संस्थान एवं सीटों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर चार अंक मिलेंगे जबकि गलत उत्तर पर एक अंक काटा जाएगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
BEd News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।