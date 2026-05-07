BEd : बीएड कॉलेजों में शुरू होंगे अलग अलग विषयों के कोर्स, NCTE ने जारी की गाइडलाइन, 2030 तक होगा बदलाव
एनसीटीई ने शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि देशभर में सिर्फ बीएड कोर्स संचालित करने वाले शिक्षक-शिक्षा संस्थान (टीईआई) अब बहुविषयक उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) में बदले जाएंगे।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि देशभर में सिर्फ बीएड कोर्स संचालित करने वाले शिक्षक-शिक्षा संस्थान (टीईआई) अब बहुविषयक उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) में बदले जाएंगे। ये सिर्फ बीएड कॉलेज के तौर पर संचालित नहीं होंगे। इनमें अलग-अलग कोर्सों की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। बिहार के ज्यादातर सरकारी बीएड कॉलेजों में सिर्फ दो वर्षीय बीएड कोर्स की पढ़ाई होती है।
बिहार में सरकार व निजी मिलाकर लगभग 350 बीएड कॉलेज है। इंटर के बाद चलाए जाने वाले इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेजों की संख्या भी मुश्किल से 12 है। इसमें भी छह कॉलेजों को अभी हाल ही में इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज की मान्यता मिली है। हालांकि इन कॉलेजों में बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड संचालित होंगे। इनमें शिक्षकों की संख्या भी तीन गुना बढ़ानी होगी। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने के लिए लिया गया है।
एनईपी में कहा गया है कि 2030 तक सभी टीईआई को बहुविषयक संस्थानों का हिस्सा बनना होगा, ताकि बीएड व अन्य शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के छात्र दूसरे विषयों के छात्रों के साथ पढ़ सकें। इससे उनकी समझ बढ़ेगी व कक्षा में पढ़ाने की गुणवत्ता सुधरेगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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