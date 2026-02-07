10वीं से पोस्टग्रेजुएट तक के लिए मौका, कई पदों पर निकली हैं भर्ती; जानिए पूरी डिटेल
BECIL Recruitment 2026 के तहत AIIMS जम्मू में 154 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री वाले उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
BECIL Recruitment 2026: सरकारी सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक और बड़ा मौका सामने आया है। इस बार भर्ती सिर्फ एक दो पदों की नहीं, बल्कि दर्जनों अलग अलग प्रोफाइल की है। BECIL ने AIIMS जम्मू के लिए ऐसी भर्ती निकाली है, जिसमें 10वीं पास से लेकर इंजीनियर और पोस्टग्रेजुएट तक आवेदन कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) ने Recruitment 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती AIIMS, जम्मू के लिए की जा रही है। इसके तहत कुल 154 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नियुक्तियां होंगी। आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है।
किन पदों पर निकली है वैकेंसी
इस भर्ती में तकनीकी और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के पद शामिल हैं। इनमें जूनियर टेक्नीशियन, इंजीनियर, सिक्योरिटी ऑफिसर, डाइटीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, सोशल वर्कर, फिजियोथेरेपिस्ट, ड्राइवर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, MTS, ऑफिस असिस्टेंट, प्रोग्रामर, कंसल्टेंट समेत कई दूसरे पद शामिल हैं। अलग अलग पदों के लिए अलग योग्यता तय की गई है।
DEO, MTS और ऑफिस असिस्टेंट जैसे पद भी शामिल
कई उम्मीदवारों के लिए राहत की बात यह है कि इस भर्ती में डेटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस और ऑफिस असिस्टेंट जैसे पद भी रखे गए हैं। MTS के लिए सिर्फ 10वीं पास होना काफी है, जबकि DEO और ऑफिस असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान मांगा गया है।
योग्यता: 10वीं से लेकर प्रोफेशनल डिग्री तक
BECIL भर्ती 2026 की खास बात यही है कि इसमें 10वीं पास, ITI, ग्रेजुएट, बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमए, एमसीए, एमएसडब्ल्यू, DMLT, BMLT जैसे कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। कई पदों पर अनुभव जरूरी है, खासकर मेडिकल, टेक्निकल और सुपरवाइजरी रोल में।
उम्र सीमा और छूट
उम्मीदवारों की न्यूनतम और अधिकतम उम्र का निर्धारण नोटिफिकेशन की तारीख के आधार पर किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी।
सैलरी और जॉब टाइप
सभी पद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरे जाएंगे। सैलरी पद के हिसाब से अलग अलग तय की गई है। मेडिकल और टेक्निकल पदों पर सैलरी ज्यादा है, जबकि MTS और सपोर्ट स्टाफ की सैलरी तय मानकों के अनुसार दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी
उम्मीदवारों का चयन पहले योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग से किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इंटरव्यू या स्किल टेस्ट लिया जा सकता है। अंतिम चयन AIIMS जम्मू की जरूरत और मापदंड के अनुसार किया जाएगा।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा
- SC, ST और PwD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
- अन्य सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 295 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।
आवेदन की तारीखें ध्यान रखें
- BECIL भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन 4 फरवरी 2026 को जारी हुआ है।
- आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 18 फरवरी 2026 (शाम 6 बजे तक) तय की गई है।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
- उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म BECIL की आधिकारिक वेबसाइट becil.com से डाउनलोड करना होगा।
- फॉर्म को सही तरीके से भरकर, सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी होगी।
- इसके बाद आवेदन को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजना होगा।
