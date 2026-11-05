सरकार ने किया BDS और MDS डॉक्टरों के कामों का बंटवारा, हर डेंटिस्ट नहीं कर सकेगा दांतों का हर इलाज
बीडीएस डॉक्टर दांतों में फिलिंग करना, साधारण रूट कैनाल, बिना किसी जटिलता वाले दांत निकालना, डेन्चर लगाना और बेसिक ऑर्थोडॉन्टिक इलाज ही कर सकते हैं।
अब देश में हर डेंटिस्ट हर तरह का दांतों का इलाज नहीं कर सकेगा। केंद्र सरकार ने नियम कायदे जारी कर साफ कर दिया है कि बीडीएस डिग्रीधारक डॉक्टर और एमडीएस डिग्रीधारक डॉक्टर किस किस तरह का इलाज कर सकेंगे, उनका कार्यक्षेत्र क्या होगा। देश में दंत चिकित्सा की गुणवत्ता की देखरेख करने वाले नेशनल डेंटल कमिशन (एनडीसी) ने एडवाइजरी जारी स्पष्ट किया है कि बीडीएस एमडीएस डॉक्टर अपनी योग्यता और ट्रेनिंग के अनुसार ही इलाज कर सकेंगे। दिशानिर्देशों के मुताबिक बीडीएस डॉक्टर फिलिंग और सिंपल रूट कैनाल कर सकेंगे जबकि पेचीदे इलाज के लिए MDS जरूरी होगा।
डेंटिस्ट की डिग्री हासिल करने का मतलब यह नहीं है कि वह दांतों से जुड़ा हर तरह का इलाज या सर्जरी कर सकता है। एनडीस ने कहा है कि हर डेंटिस्ट को अपनी शैक्षणिक योग्यता और स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग के दायरे में आने वाली प्रक्रियाएं ही करनी चाहिए। आयोग के एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि उसे रजिस्टर्ड डेंटल डॉक्टरों की ओर से कई सवाल मिले थे जिनमें इलाज के कार्यक्षेत्र की कंफ्यूजन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। वे यह जानना चाहते हैं कि वे किस तरह के इलाज या प्रक्रियाएं कर सकते हैं।
बीडीएस डॉक्टर क्या क्या कर सकता है
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक बोर्ड ने कहा कि बीडीएस और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (MDS) के सिलेबस में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस तरह के डेंटिस्ट को किन प्रक्रियाओं को करने के लिए ट्रेंड किया गया है। बीडीएस के सिलेबस में दांतों के इलाज से जुड़ी सामान्य प्रक्रियाएं शामिल हैं जैसे कि दांतों में फिलिंग करना, साधारण रूट कैनाल, बिना किसी जटिलता वाले दांत निकालना, डेन्चर लगाना और बेसिक ऑर्थोडॉन्टिक इलाज। बीडीएस ग्रेजुएट्स से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे पेचीदे मामलों की पहचान करें और उन्हें स्पेशलिस्ट्स के पास भेजें।
एमडीएस का क्या काम होगा
वहीं एमडीएस में ओरल सर्जरी, ऑर्थोडॉन्टिक्स, पेरियोडोंटोलॉजी, प्रोस्थोडॉन्टिक्स और एंडोडॉन्टिक्स जैसे क्षेत्रों में एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। उदाहरण के लिए BDS ग्रेजुएट्स को साधारण ऑर्थोडॉन्टिक प्रक्रियाओं और सामान्य तरीके से दांत निकालने की ट्रेनिंग दी जाती है जबकि जबड़े की जटिल सर्जरी या एडवांस ओरल सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट एक्सपर्टाइज स्किल की जरूरत होती है।
इस स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और एंडोडॉन्टिस्ट (ऑनरेरी) ब्रिगेडियर अनिल कोहली ने कहा कि NDC को एक ऐसी लिस्ट जारी करनी चाहिए जिसमें यह बताया गया हो कि सामान्य डेंटिस्ट और विशेषज्ञ डेंटिस्ट किस तरह की प्रक्रियाएं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'फिलिंग, स्केलिंग, साधारण तरीके से दांत निकालना और बेसिक रूट कैनाल जैसी सामान्य प्रक्रियाएं योग्य BDS ग्रेजुएट्स कर सकते हैं। लेकिन जटिल इम्प्लांट, अकल दाढ़ (विजडम टूथ) की सर्जरी, जबड़े की सर्जरी और एडवांस पेरियोडोंटल इलाज केवल प्रशिक्षित MDS विशेषज्ञों द्वारा ही किए जाने चाहिए। काम का बंटवारा केवल डिग्री के आधार पर नहीं बल्कि क्लिनिकल योग्यता के आधार पर होना चाहिए और इसमें मरीज की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए।'
कंटीन्यूइंग डेंटल एजुकेशन अनिवार्य हो
कोहली ने यह भी सुझाव दिया कि लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कंटीन्यूइंग डेंटल एजुकेशन अनिवार्य होनी चाहिए। साथ ही क्लिनिकल ऑडिट होने चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन सामान्य डेंटिस्ट्स ने अतिरिक्त ट्रेनिंग ली है उन्हें अपने काम का दायरा बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा, 'डेंटिस्ट्स को अपनी योग्यता, विशेषज्ञता और दायरे के बारे में पूरी पारदर्शिता रखनी चाहिए। उन्हें इलाज से जुड़े जोखिमों के बारे में बताना चाहिए और जरूरत पड़ने पर मरीजों को विशेषज्ञों के पास भेजना चाहिए। सही इलाज सुनिश्चित करना डेंटिस्ट की जिम्मेदारी है मरीज की नहीं। मरीज का हित हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए।'
आयोग ने राज्य डेंटल काउंसिलों और ट्रिब्यूनलों से कहा है कि वे एडवाइजरी या पब्लिक नोटिस जारी करके यह स्पष्ट करें कि डेंटिस्ट किस तरह का इलाज कर सकते हैं ताकि नियमों के उल्लंघन को रोका जा सके।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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