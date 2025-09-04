BDS : बिहार के इस डेंटल कॉलेज की मान्यता पर रोक की सिफारिश, सामने आई ये कमियां

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय नालंदा की मान्यता पर रोक लगाने की सिफारिश की है। कई कमियों का हवाला देते हुए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा है।

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) ने बिहार के राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय नालंदा में बीडीएस तीसरे वर्ष की मान्यता पर रोक लगाने की सिफारिश की है। इसके लिए काउंसिल के संयुक्त सचिव डॉ. अभिषेक सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में डीसीआई ने जांच कमिटी द्वारा पूर्व में की गई जांच और उन कमियों को आधार बनाया है जिसके आधार पर कॉलेज की मान्यता पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है। यह कॉलेज नालंदा के रहुई में है।

काउंसिल ने यह रोक सत्र 2025-26 के लिए बीडीएस तीसरे वर्ष में 100 सीटों पर मंजूरी के नवीनीकरण को लेकर लगाई है। इसमें कहा गया है कि डीसीआई की एक्जीक्यूटिव कमिटी केंद्रीय सरकार को बीडीएस तीसरे साल की नवीनीकरण को मंजूरी नहीं देने की संतुति की है। इसके लिए डीसीआई ने केंद्रिय स्वास्थ्य मंत्रालय को उन कमियों की सूची बनाकर दी है जिसके आधार पर मान्यता नहीं देने की सिफारिश की गई है। इनमें

कमियां - मेडिकल कॉलेज से डेंटल कॉलेज की दूरी 20 किलोमीटर है

- किसी भी मेडिकल कॉलेज से डेंटल कॉलेज को संबद्ध नहीं किया गया है

- डेंटल टीचिंग स्टाफ की घोर कमी जिसमें प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन ब्रिज में एक भी रीडर नहीं है।

- कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में एक प्रोफेसर और दो रीडर की जरूरत है, जिसमें एक भी नहीं है। ओरल-माइक्रोबायोलॉजी, ओरल-मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, पेरिडोंटोलॉजी में एक भी प्रोफेसर नहीं हैं। जबकि कोर्स संचालन के लिए कम से कम एक प्रोफेसर इन विभागों में होना जरूरी है।

- पेडियाट्रिक एंड प्रीवेंटिव डेंटिस्स्ट्री, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स में एक भी रीडर नहीं हैं। इसी तरह लगभग सभी विभागों में जांच कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कई कमियों को उजागर किया।

इन्हीं के आधार पर डीसीआई ने तीसरे वर्ष के कोर्स संचालन को अनुमति नहीं देने की सिफारिश की है।