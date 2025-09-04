BDS: Bihar Nalanda govt dental college recommendation suspend recognition neet ug dental council of india dci BDS : बिहार के इस डेंटल कॉलेज की मान्यता पर रोक की सिफारिश, सामने आई ये कमियां, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BDS: Bihar Nalanda govt dental college recommendation suspend recognition neet ug dental council of india dci

BDS : बिहार के इस डेंटल कॉलेज की मान्यता पर रोक की सिफारिश, सामने आई ये कमियां

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय नालंदा की मान्यता पर रोक लगाने की सिफारिश की है। कई कमियों का हवाला देते हुए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखा है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, संजय पांडेय, पटनाThu, 4 Sep 2025 06:43 AM
share Share
Follow Us on
BDS : बिहार के इस डेंटल कॉलेज की मान्यता पर रोक की सिफारिश, सामने आई ये कमियां

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) ने बिहार के राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय नालंदा में बीडीएस तीसरे वर्ष की मान्यता पर रोक लगाने की सिफारिश की है। इसके लिए काउंसिल के संयुक्त सचिव डॉ. अभिषेक सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में डीसीआई ने जांच कमिटी द्वारा पूर्व में की गई जांच और उन कमियों को आधार बनाया है जिसके आधार पर कॉलेज की मान्यता पर रोक लगाने की सिफारिश की गई है। यह कॉलेज नालंदा के रहुई में है।

काउंसिल ने यह रोक सत्र 2025-26 के लिए बीडीएस तीसरे वर्ष में 100 सीटों पर मंजूरी के नवीनीकरण को लेकर लगाई है। इसमें कहा गया है कि डीसीआई की एक्जीक्यूटिव कमिटी केंद्रीय सरकार को बीडीएस तीसरे साल की नवीनीकरण को मंजूरी नहीं देने की संतुति की है। इसके लिए डीसीआई ने केंद्रिय स्वास्थ्य मंत्रालय को उन कमियों की सूची बनाकर दी है जिसके आधार पर मान्यता नहीं देने की सिफारिश की गई है। इनमें

कमियां

- मेडिकल कॉलेज से डेंटल कॉलेज की दूरी 20 किलोमीटर है

- किसी भी मेडिकल कॉलेज से डेंटल कॉलेज को संबद्ध नहीं किया गया है

- डेंटल टीचिंग स्टाफ की घोर कमी जिसमें प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन ब्रिज में एक भी रीडर नहीं है।

- कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में एक प्रोफेसर और दो रीडर की जरूरत है, जिसमें एक भी नहीं है। ओरल-माइक्रोबायोलॉजी, ओरल-मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, पेरिडोंटोलॉजी में एक भी प्रोफेसर नहीं हैं। जबकि कोर्स संचालन के लिए कम से कम एक प्रोफेसर इन विभागों में होना जरूरी है।

- पेडियाट्रिक एंड प्रीवेंटिव डेंटिस्स्ट्री, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स में एक भी रीडर नहीं हैं। इसी तरह लगभग सभी विभागों में जांच कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में कई कमियों को उजागर किया।

इन्हीं के आधार पर डीसीआई ने तीसरे वर्ष के कोर्स संचालन को अनुमति नहीं देने की सिफारिश की है।

ये भी पढ़ें:बिहार नीट : मेडिकल और डेंटल में दूसरे राउंड की च्वाइस फिलिंग 5 सितंबर से

कॉलेज में नामांकन के लिए काउंसिलिंग चल रही है। डीसीआई टीम द्वारा कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं की जांच पूर्व में दो बार की जा चुकी है। उनकी आपत्तियां दूर करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन तीसरे वर्ष के कोर्स को मंजूरी नहीं देने की सिफारिश डीसीआई द्वारा की गई है, इसकी जानकारी अबतक हमें नहीं मिल पाई है। - विकास वैभव, प्राचार्य, राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नालंदा।

BDS Neet Ug
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।