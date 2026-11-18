बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की 71 सीटें खाली, छठी MCC नीट काउंसलिंग शुरू, MBBS की 400 खाली सीटों का क्या
MCC NEET UG counselling Round 6 : खाली बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की 71 सीटों को भरने के लिए छठे राउंड की एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग शुरू हो गई है। खाली सीटों में 53 बीडीएस की 18 बीएससी नर्सिंग की हैं।
देश भर में खाली बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की 71 सीटों को भरने के लिए छठे राउंड की एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग शुरू हो गई है। खाली सीटों में 53 बीडीएस की 18 बीएससी नर्सिंग की हैं। एडमिशन पाना चाह रहे उम्मीदवार एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर 19 नवंबर दोपहर 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चॉइस भरने का मौका 19 नवंबर 2026 तक मिलेगा। चॉइस लॉक करने की सुविधा 18 नवंबर को शाम 4 बजे से 19 नवंबर, 2026 को सुबह 9 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 19 नवंबर, 2026 को पूरी की जाएगी। राउंड 6 के लिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 20 नवंबर 2026 को जारी किया जाएगा और जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट की जाएगी वे 21 नवंबर से 28 नवंबर 2026 के बीच अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं।
बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की कहां कितनी सीटें खालीं
- बीडीएस की 53 खाली सीटों में 5 सेल्फ फाइनेंस्ड हैं और 48 सरकारी सीटें हैं।
- बीएससी नर्सिंग की 18 खाली सीटों में सभी सरकारी सीटें हैं।
बीडीएस बीएससी नर्सिंग की सरकारी सीटें - कुल 66
बीडीएस की सरकारी सीटें: 48 सीटें
ऑल इंडिया कोटा : 47 सीटें (असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल के सरकारी डेंटल कॉलेजों में)।
ईएसआई कोटा : 1 सीट (ईएसआईसी डेंटल कॉलेज, कलबुर्गी)।
बीएससी नर्सिंग (BSc Nursing) की सरकारी सीटें: 18 सीटें (सभी सरकारी संस्थानों/केंद्रीय अस्पतालों में)-
दिल्ली (9 सीटें): अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग (MAMC), डॉ. आरएमएल हॉस्पिटल (RML), फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग।
कर्नाटक (5 सीटें): ईएसआईसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कलबुर्गी एवं ईएसआईसी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इंदिरानगर, बेंगलुरु।
उत्तर प्रदेश (4 सीटें): कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बीएचयू (BHU), वाराणसी
सेल्फ-फाइनेंस्ड सीटें - 5
येनेपोया डेंटल कॉलेज, मंगलुरु (कर्नाटक): 1 सीट (ओपी)
दत्ता मेघे डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर (महाराष्ट्र): 1 सीट (ओपी)
शरद पवार डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वर्धा (महाराष्ट्र): 2 सीटें (ओपी)
श्री रामचंद्र डेंटल एंड हॉस्पिटल, चेन्नई (तमिलनाडु): 1 सीट (ओपी)
देश में 400 से ज्यादा एमबीबीएस की खाली सीटों क्या होगा
एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग के पांच राउंड होने के बाद भी देश में एमबीबीएस की 400 से ज्यादा सीटें खाली रह गई हैं। नीट यूजी स्पेशल स्ट्रे राउंड (5वां राउंड) के बाद भी 411 सीटें खाली रह गई हैं। अब सवाल है कि क्या ये सीटें बेकार चली जाएंगी। देश में एमबीबीएस की सीटों को काफी अहम माना जाता है क्योंकि इनकी कमी है। नीट यूजी देने वाले करीब 21 लाख स्टूडेंट्स के लिए देश में लगभग 1.40 लाख एमबीबीएस सीटें ही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोर्ट एमसीसी को फिर से इजाजत या निर्देश देता है तो वह एमबीबीएस की खाली सीटों पर दाखिले के लिए नीट यूजी काउंसलिंग का छठा राउंड कराएगा।
5वें राउंड की बीडीएस कटऑफ क्या रही थी
ओबीसी - 28718 रैंक (मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, नई दिल्ली)।
ओपन / जनरल - 28730 रैंक (फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली)।
ईडब्ल्यूएस : 31538 रैंक (आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, जयपुर)।
एससी : 128708 रैंक (आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, जयपुर)।
एसटी : 161568 रैंक (मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, नई दिल्ली।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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