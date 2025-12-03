BDL MT Recruitment 2025: बीडीएल मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर निकली भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 29 दिसंबर
BDL MT Recruitment 2025: भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 80 मैनेजमेंट ट्रेनी पदों को भरा जाएगा। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस और अन्य क्षेत्रों में ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डिग्री वाले युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है कि वे सीधे भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में अपनी करियर की शुरुआत करें। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार BDL की आधिकारिक वेबसाइट bdl-india.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां-
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख: 3 दिसंबर 2025
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख: 29 दिसंबर 2025
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें और समय रहते अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
किन-किन क्षेत्रों में है अवसर?
BDL ने इस भर्ती में टेक्निकल और नॉन- टेक्निकल दोनों स्ट्रीम में मैनेजमेंट ट्रेनी के पद निकाले हैं। मैकेनिकल (27 पद), इलेक्ट्रॉनिक्स (32 पद), इलेक्ट्रिकल (6 पद), कंप्यूटर साइंस (4 पद), केमिकल (1 पद) और सिविल इंजीनियरिंग (2 पद), फाइनेंस (5 पद), ह्यूमन रिसोर्स (2 पद)।
शैक्षणिक योग्यता क्या है?
विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है।
इंजीनियरिंग पदों के लिए: संबंधित इंजीनियरिंग विषय में बी.ई./बी.टेक की डिग्री आवश्यक है, जिसमें निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक होने चाहिए।
फाइनेंस पदों के लिए: उम्मीदवारों के पास सीए (CA), आईसीडब्ल्यूए (ICWA) या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीए (फाइनेंस) की डिग्री होनी चाहिए।
एचआर पदों के लिए: एमबीए या पीजी डिप्लोमा (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट/पर्सनल मैनेजमेंट/इंडस्ट्रियल रिलेशंस) की डिग्री अनिवार्य है।
चयन प्रक्रिया
BDL मैनेजमेंट ट्रेनी का चयन दो चरणों में किया जाएगा।
कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT): पहले चरण में एक CBT आयोजित किया जाएगा। जिसमें 150 सवाल होंगे (100 विषय-विशिष्ट और 50 सामान्य योग्यता)। इस परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, और अंतिम मेरिट लिस्ट में इसका वेटेज 85% होगा।
इंटरव्यू: CBT में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसका अंतिम मेरिट में 15% वेटेज होगा।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और पात्र उम्मीदवार BDL की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को पहले पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। फिर लॉगिन करके, सभी शैक्षणिक और पर्सनल जानकारी सही-सही भरनी होगी। इसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर, प्रमाण पत्र) अपलोड करने होंगे और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, उम्मीदवार भविष्य के रिकॉर्ड के लिए कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट ले लें।