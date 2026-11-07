अब उम्र की बंदिश नहीं, किसी भी उम्र में कर सकेंगे LLB; बार काउंसिल का फैसला
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 3 और 5 साल के एलएलबी कोर्स में दाखिले की अधिकतम उम्र सीमा हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ने फैसले की जानकारी दी। जानें पूरा मामला।
कानून की पढ़ाई करने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अगर आप 20 साल के पार हो चुके हैं या उम्र के किसी ऐसे पड़ाव पर हैं, जहां आपको लगता है कि अब एलएलबी की पढ़ाई शुरू करना संभव नहीं होगा, तो आपके लिए रास्ता खुल गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने तीन साल और पांच साल के एलएलबी कोर्स में दाखिले के लिए लागू अधिकतम उम्र सीमा को वापस लेने का फैसला किया है। यानी अब उम्र की बंदिश के चलते किसी योग्य उम्मीदवार को कानून की पढ़ाई से बाहर नहीं होना पड़ेगा। बार काउंसिल ने यह जानकारी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दी।
सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या बताया?
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने बार काउंसिल की ओर से पेश एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड राधिका गौतम ने उम्र सीमा हटाने के फैसले की जानकारी दी।
यह मामला ऋषभ दुग्गल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में बार काउंसिल के 2016 के उस सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, जिसके जरिए लीगल एजुकेशन रूल्स, 2008 के शेड्यूल-3 में क्लॉज 28 को दोबारा लागू किया गया था। इस प्रावधान के तहत पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र 20 साल तय की गई थी। यह नियम 2013 में वापस ले लिया गया था, लेकिन 2016 में फिर बहाल कर दिया गया।
बार काउंसिल की जनरल काउंसिल ने क्यों हटाई उम्र सीमा?
बार काउंसिल के प्रस्ताव के मुताबिक, इस फैसले के पीछे पूर्व दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लीगल एजुकेशन कमेटी के सह-अध्यक्ष जस्टिस राजेंद्र मेनन की ओर से दिया गया तर्कपूर्ण आदेश और लीगल एजुकेशन की स्थायी समिति का प्रस्ताव भी आधार बना।
इसके बाद जनरल काउंसिल ने पूरे मामले पर स्वतंत्र रूप से विचार किया। काउंसिल का मानना था कि कानून की पढ़ाई के लिए अधिकतम उम्र की पूरी तरह से पाबंदी लगाने के पीछे पर्याप्त शैक्षणिक आधार नहीं है।
काउंसिल ने कहा कि लॉ कॉलेजों में दाखिले के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य उपस्थिति, पढ़ाई के घंटे, परीक्षाएं और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं। ये सभी मानक कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे में केवल उम्र के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को दाखिले से वंचित करना उचित नहीं है।
याचिकाकर्ता ने क्या दी थी दलील?
ऋषभ दुग्गल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि कानून के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र तय करना संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(जी) और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
याचिका में 1993 के एक पुराने मामले का भी हवाला दिया गया था। उस समय बार काउंसिल ने अपने नियमों में प्रावधान किया था कि 45 साल की उम्र पूरी कर चुके व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण नहीं करा सकेंगे।
इस नियम को भारतीय विधिक सहायता एवं परामर्श परिषद बनाम काउंसिल ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने उस प्रावधान को रद्द कर दिया था।
याचिकाकर्ता का कहना था कि जब उम्र के आधार पर किसी व्यक्ति को अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण से रोकने वाला नियम पहले ही रद्द किया जा चुका है, तो कानून की पढ़ाई में दाखिले के स्तर पर उम्र की और भी सख्त पाबंदी लगाना उचित नहीं है।
अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसलों से उलझा था मामला
इस प्रावधान को लेकर अलग-अलग हाईकोर्ट में भी विवाद हुआ था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उम्र सीमा से जुड़े प्रावधान को कानून के अनुरूप नहीं माना था। वहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने इस उम्र सीमा को बरकरार रखा था। अलग-अलग अदालतों के फैसलों के कारण लॉ में दाखिला लेने के इच्छुक उम्मीदवारों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसी वजह से याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जोहेब हुसैन ने अदालत से अनुरोध किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव की आखिरी पंक्तियों को आदेश में दर्ज किया जाए। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि बार काउंसिल पहले भी उम्र सीमा हटाने के बाद उसे दोबारा लागू कर चुकी है।
इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वकील राधिका गौतम ने बताया कि जनरल काउंसिल ने उम्र सीमा हटाने का प्रस्ताव एक दिन पहले ही पारित किया है। इसलिए वह इसे पहले अदालत में पेश नहीं कर सकीं। बार काउंसिल के फैसले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निष्प्रभावी मानते हुए मामले का निपटारा कर दिया।
लॉ में दाखिले की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए क्या मायने?
इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जो किसी कारण से कम उम्र में कानून की पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए थे। अब तीन साल और पांच साल के लॉ प्रोग्राम में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र की पाबंदी नहीं रहेगी। हालांकि, उम्मीदवारों को संबंधित कोर्स की शैक्षणिक योग्यता और विश्वविद्यालयों की अन्य प्रवेश शर्तों को पूरा करना होगा। उम्र सीमा हटने का मतलब यह नहीं है कि दाखिले के बाकी नियम भी समाप्त हो गए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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