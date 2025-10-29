Hindustan Hindi News
BCECEB NEET UG : बिहार के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला 4 नवंबर से, यहां 50 - 50 MBBS सीटें बढ़ीं

Wed, 29 Oct 2025 10:59 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल नामांकन काउंसिलिंग (यूजीएमएसी-2025) के तीसरे राउंड की तिथि जारी कर दी है। यह काउंसिलिंग एमबीबीएस, बीडीएस, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी (बीवीएससी और एएच) कोर्स में नामांकन के लिए होगी। पर्षद जारी अधिसूचना के अनुसार, तीसरे चरण की ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन-कम-च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। छात्रों को 27 अक्तूबर रात 10 बजे तक विकल्प भरने का मौका दिया गया था।

तीसरे राउंड की रैंक कार्ड 29 अक्तूबर को जारी की जाएगी, जबकि सीट अलॉटमेंट का प्रोविजनल रिजल्ट दो नवंबर को जारी होगा। चयनित उम्मीदवारों को दो से पांच नवंबर तक अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना होगा और चार से पांच नवंबर के बीच दस्तावेज सत्यापन व नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

कई निजी मेडिकल कॉलेज में बढ़ीं सीटें

पर्षद ने यह भी स्पष्ट किया है कि विराट रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, चकिया (पूर्वी चंपारण) और आरडीजेएमएमसी, तुर्की (मुजफ्फरपुर) में 50-50 सीटें एमबीबीएस कोर्स के लिए जोड़ी गयी हैं। वहीं, कटिहार मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें बढ़ायी गयी हैं, जिनका एलओपी एनएमसी से जारी किया गया है। अधिक जानकारी व अपडेट सीट मैट्रिक्स पर्षद की वेबसाइट bceceboard.bihar.gov. in पर उपलब्ध है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
