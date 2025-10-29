BCECEB NEET UG : बिहार के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला 4 नवंबर से, यहां 50 - 50 MBBS सीटें बढ़ीं
संक्षेप: बीसीईसीईबी ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल नामांकन काउंसिलिंग (यूजीएमएसी-2025) के तीसरे राउंड की तिथि जारी कर दी है। यह काउंसिलिंग एमबीबीएस, बीडीएस, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी (बीवीएससी और एएच) कोर्स में नामांकन के लिए होगी।
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल नामांकन काउंसिलिंग (यूजीएमएसी-2025) के तीसरे राउंड की तिथि जारी कर दी है। यह काउंसिलिंग एमबीबीएस, बीडीएस, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हसबेंडरी (बीवीएससी और एएच) कोर्स में नामांकन के लिए होगी। पर्षद जारी अधिसूचना के अनुसार, तीसरे चरण की ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन-कम-च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। छात्रों को 27 अक्तूबर रात 10 बजे तक विकल्प भरने का मौका दिया गया था।
तीसरे राउंड की रैंक कार्ड 29 अक्तूबर को जारी की जाएगी, जबकि सीट अलॉटमेंट का प्रोविजनल रिजल्ट दो नवंबर को जारी होगा। चयनित उम्मीदवारों को दो से पांच नवंबर तक अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना होगा और चार से पांच नवंबर के बीच दस्तावेज सत्यापन व नामांकन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
कई निजी मेडिकल कॉलेज में बढ़ीं सीटें
पर्षद ने यह भी स्पष्ट किया है कि विराट रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, चकिया (पूर्वी चंपारण) और आरडीजेएमएमसी, तुर्की (मुजफ्फरपुर) में 50-50 सीटें एमबीबीएस कोर्स के लिए जोड़ी गयी हैं। वहीं, कटिहार मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें बढ़ायी गयी हैं, जिनका एलओपी एनएमसी से जारी किया गया है। अधिक जानकारी व अपडेट सीट मैट्रिक्स पर्षद की वेबसाइट bceceboard.bihar.gov. in पर उपलब्ध है।