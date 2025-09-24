BCECEB NEET UG: MBBS के लिए दूसरे चरण के दाखिले आज से, 331 सरकारी सीटें खालीं

NEET UG : बीसीईसीईबी ने बिहार के मेडिकल कॉलेजों के 85 प्रतिशत सीटों पर दूसरे राउंड के तहत नामांकन 24 सितंबर से होगा। दूसरे राउंड का आवंटन रिजल्ट 22 सितंबर को जारी कर दिया गया था।

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों के 85 प्रतिशत सीटों पर दूसरे राउंड के तहत नामांकन 24 सितंबर से होगा। दूसरे राउंड का आवंटन रिजल्ट 22 सितंबर को जारी कर दिया गया था। पहले व दूसरे राउंड के लिए फ्री एग्जिट 24 सितंबर तक ले सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया 24 से 27 सितंबर तक चलेगी। बीसीईसीईबी ने कहा है कि दूसरे राउंड में आवंटित संस्थानों में तय समय पर प्रमाणपत्र सत्यापन कराना होगा। दूसरे राउंड में नामांकन अनिवार्य होगा।

अगर अभ्यर्थी तीसरे राउंड काउंसिलिंग के लिए अपग्रेड चाहते हैं तो उन्हें ‘यस’, अगर अपग्रेड नहीं चाहते हैं तो ‘नो’ का विकल्प चयन कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश दूसरे राउंड काउंसिलिंग में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी काउंसिलिंग रद्द और राशि जब्त हो जाएगी। तीसरे राउंड की जानकारी बीसीईसीईबी बाद में जारी करेगा। अगर सेकेंड राउंड में सीट छोड़ना चाहते हैं तो 24 तक सीट छोड़ना होगा।

सरकारी एमबीबीएस की 331 सीटें रिक्त हैं दूसरे राउंड में सरकारी, निजी मेडिकल, डेंटल व वेटनरी मिला कर कुल 1102 सीटें रिक्त हैं। इसमें सरकारी एमबीबीएस की 331 सीटें रिक्त हैं। सरकारी डेंटल के 49 सीटें रिक्त हैं। इन सभी रिक्त सीटों पर दूसरे राउंड के तहत नामांकन 24 सितंबर से होगा।

बिहार नीट काउंसलिंग के लिए अहम डॉक्यूमेंट (i) नीट यूजी 2025 का प्रवेश पत्र

(ii) नीट यूजी 2025 का स्कोर कार्ड

(iii) मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रवेश पत्र।

(iv) इंटरमीडिएट/10+2/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रवेश पत्र।

(v) आवासीय प्रमाण पत्र।

(vi) जाति प्रमाण पत्र।

(vii) निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज मूल रूप में।

(viii) पासपोर्ट आकार के फोटो की छह प्रतियां, जिन्हें NEET (UG)-2025 के प्रवेश पत्र पर चिपकाया गया था।

(ix) UGMAC-2025 के ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र (पुष्टिकरण पेद) का डाउनलोड किया हुआ प्रिंट।

(x) आधार कार्ड।

(xi) बायोमेट्रिक पहचान रिपोर्ट फॉर्म 1 (एक) प्रति के साथ डाउनलोड की गई चेक स्लिप।

(xii) कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो) जैसे डीक्यू (पीएच) / एसएमक्यू/ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र आदि।