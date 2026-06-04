Bihar ITICAT Result 2026, Direct Link: बिहार ITICAT रिजल्ट bceceboard.bihar.gov.in पर जारी, रैंक कार्ड करें डाउनलोड
Bihar ITICAT Result 2026, Direct Link: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद (BCECEB) ने ‘बिहार आईटीआई कैट 2026’ के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र यहां अपना रैंक कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
Bihar ITI CAT Result 2026: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद (BCECEB) ने आधिकारिक तौर पर 'बिहार आईटीआई कैट 2026' (Bihar ITI CAT Result 2026) के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार अब बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रिजल्ट और रैंक कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।
बिहार के तकनीकी क्षेत्रों में अपना शानदार करियर बनाने की चाह रखने वाले छात्रों के लिए यह रिजल्ट बेहद महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा के आधार पर ही राज्य भर के विभिन्न आईटीआई संस्थानों में फिटर, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक जैसे कई लोकप्रिय ट्रेड्स में सीटें आवंटित की जाएंगी।
ऐसे डाउनलोड करें अपना ITI CAT रैंक कार्ड
वेबसाइट पर रिजल्ट लाइव होते ही छात्रों की भारी संख्या के कारण सर्वर पर लोड बढ़ जाता है। ऐसे में किसी भी तकनीकी परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए बेहद सरल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1: सबसे पहले अभ्यर्थी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर आपको "Download Rank Card of ITICAT-2026" का एक डायरेक्ट लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब आपके सामने स्क्रीन पर एक नया लॉगिन पेज खुलेगा। यहाँ आपको अपना रोल नंबर (Roll Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करनी होगी।
स्टेप 4: विवरण भरने के बाद नीचे दिए गए 'Show Rank' या 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपका बिहार आईटीआई रैंक कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। इसमें आपकी जिलावार और श्रेणीवार रैंक दिखाई देगी। भविष्य की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकालकर सुरक्षित रख लें।
रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद आगे क्या करें?
रिजल्ट जारी होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। जल्द ही बोर्ड अपनी वेबसाइट पर काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी करेगा, जहां छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेजों और ट्रेड्स को ऑनलाइन चुनना होगा।
छात्रों को उनके रैंक कार्ड में मिली रैंक और उनके द्वारा चुनी गई प्राथमिकताओं के आधार पर ही सीटें अलॉट की जाएंगी। सीट अलॉट होने के बाद छात्रों को अलॉटमेंट लेटर के साथ अपने जरूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स (जैसे मैट्रिक का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आईटीआई कैट का एडमिट व रैंक कार्ड) लेकर तय केंद्र पर वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा।
सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अन्य अनधिकृत वेबसाइट पर भरोसा न करें और केवल बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही नजर बनाए रखें ताकि काउंसलिंग से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट मिस न हो।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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