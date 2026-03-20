BCECEB DCECE : बिहार पॉलिटेक्निक व पैरामेडिकल दाखिला के आवेदन शुरू, जानें अहम तिथियां व सीटों का गणित
BCECEB DCECE 2026 dates : बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने विभिन्न प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी हैं। डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (डीसीईसीई)-2026 का आयोजन 23 और 24 मई को होगा।
BCECEB DCECE 2026 dates : बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने विभिन्न प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी हैं। डिप्लोमा-सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (डीसीईसीई)-2026 का आयोजन 23 और 24 मई को होगा। परीक्षा का एडमिट कार्ड 15 मई को जारी किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार 23 से 24 अप्रैल तक किया जा सकेगा।
सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 750 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा, जबकि एससी/एसटी व विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 480 रुपये निर्धारित है। दो पाठ्यक्रम समूहों के लिए सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 850 रुपये और एससी/एसटी एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को 530 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा।
जो अभ्यर्थी तीनों पाठ्यक्रम समूहों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 950 रुपये और एससी/एसटी एवं विकलांग कोटि के लिए 630 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।
24 मई को पीएम व पीएमएम की प्रवेश परीक्षा :डीसीईसीई के तहत पॉलिटेक्निक ( अभियंत्रण), पारा मेडिकल (इंटर स्तरीय), पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) में नामांकन होगा। पॉलिटेक्निक अभियंत्रण की परीक्षा 23 मई व पीएमएम की परीक्षा 24 मई को आयोजित की जाएगी। छात्र अधिक जानकारी bceceboard. bihar. gov.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
21,510 सीटों पर नामांकन होगा
पारा मेडिकल (इंटर स्तरीय) पाठ्यक्रम में डिप्लोमा इन फार्मेसी, नैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑफथैलमिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, लेब्रोरेट्री टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन, ऑरथोटिक व प्रौस्थेटिक सहायक, जीएनएम, एएनएम, डेंटल मेकैनिक्स, डेंटल हाईजनिस्ट कोर्स में एडमिशन होगा। एएनएम के 73 सरकारी संस्थानों में 4530 सीट व 129 प्राइवेट संस्थानों की 2997 सीटों पर दाखिला होगा। जीएनएम के 26 सरकारी संस्थानों में 1538 व 69 प्राइवेट संस्थानों में 1968 सीटों पर नामांकन होगा।
पारा मेडिकल (माध्यमिक स्तरीय) के तहत ड्रेसर कोर्स में 690 सीटों पर एडमिशन होगा। इसके साथ ही कुल 46 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों की 16170 सीटों पर एडमिशन होगा। वहीं 16 प्राइवेट पॉलिटेक्निक की 5340 सीटों पर नामांकन होगा। यानी सरकारी व प्राइवेट पॉलिटेक्निक मिला कर कुल 21,510 सीटों पर दाखिला होगा।
लेटरल इंट्री में नामांकन को प्रवेश परीक्षा 24 मई को
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने सरकारी, निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में लेटरल इंट्री के तहत द्वितीय वर्ष में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। 1406 सीटों के लिए डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (लेटरल एंट्री) 24 मई को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड 15 मई को जारी कर दिया जाएगा। आवेदन 20 मार्च से शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल तक है। आवेदन फॉर्म में सुधार 25 से 26 अप्रैल तक कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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