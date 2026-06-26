BCECE UGEAC : बिहार में JEE Main स्कोर से BTech दाखिले का मौका, चॉइस फिलिंग आज से शुरू
बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (BCECE) बोर्ड ने आज से BCECE की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर बिहार अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग (UGEAC) 2026 शुरू कर दी है।
बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (BCECE) बोर्ड ने आज से BCECE की आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर बिहार अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग (UGEAC) 2026 शुरू कर दी है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (जैसे JEE Main 2026 एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड) का इस्तेमाल करके अपनी चॉइस भर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों के पास वैलिड JEE Main 2026 स्कोर और UGEAC रैंक कार्ड है, उन्हें बिहार UGEAC 2026 एडमिशन प्रोसेस के तहत सीट अलॉटमेंट के लिए लिया जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट शामिल हैं। UGEAC 2026 कटऑफ हर काउंसलिंग राउंड के बाद हर भाग लेने वाले इंस्टिट्यूट के लिए क्लोजिंग रैंक के तौर पर पब्लिश किया जाएगा। उम्मीदवार एडमिशन मिलने की अपनी संभावनाओं का अंदाजा लगाने के लिए इन कटऑफ को देख सकते हैं।
ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की शुरुआत 26 जून से चार जुलाई तक होगी। प्रथम सीट आवंटन का परिणाम चार जुलाई को जारी होगा। सत्यापन और नामांकन सात जुलाई से नौ जुलाई तक होगा। दूसरे चरण में सीट आवंटन का परिणाम 17 जुलाई को जारी होगा। 20 व 21 जुलाई को सत्यापन और नामांकन होगा। नामांकन के समय अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के अलावा स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ उपस्थित होना है। नामांकन के समय यूजीईएसी-2026 का आवेदन पत्र, जेईई मेन एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड, यूजीईएसी का च्वाइस स्लिप, प्रोविजनल अलॉटमेंट आर्डर, मैट्रिक (10वीं) का अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र, इंटरमीडिएट (12वीं) के अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र, विद्यालय/कॉलेज परित्याग प्रमाणपत्र (टीसी), चरित्र प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (आरक्षित वर्ग हेतु), आवासीय प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र (जहां लागू हो), आधार कार्ड की प्रति, पासपोर्ट आकार के हालिया रंगीन फोटो एवं अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र, जैसा बीसीईसीईबी द्वारा निर्धारित किया गया हो।
BCECE UGEAC 2026: जरूरी तारीखें
UGEAC काउंसलिंग 2026 के लिए जरूरी तारीखें इस प्रकार हैं:
राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट का प्रकाशन - 4 जुलाई, 2026
अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना- 4 जुलाई, 2026 से 9 जुलाई, 2026 तक
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन- 7 जुलाई, 2026 से 9 जुलाई, 2026 तक
राउंड 2 प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का प्रकाशन- 17 जुलाई, 2026
अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड करना- 17 जुलाई, 2026 से 21 जुलाई, 2026 तक
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन- 20 जुलाई, 2026 से 21 जुलाई, 2026 तक
बिहार UGEAC 2026 काउंसलिंग- कैसे एप्लाई करें
BCECE की ऑफिशियल वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं
रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, जन्म तिथि, पता और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा करें। भविष्य में लॉग इन करने के लिए एक यूज़र ID और पासवर्ड बनाया जाएगा
पसंदीदा कॉलेज और कोर्स चुनने के लिए लॉग इन करें। कैंडिडेट्स अनलिमिटेड चॉइस भर सकते हैं, डेडलाइन से पहले उनमें बदलाव कर सकते हैं और उन्हें अपनी फ़ाइनल पसंद को लॉक करना होगा
JEE Main 2026 रैंक और कैंडिडेट्स द्वारा भरी गई चॉइस के आधार पर सीटें अलॉट की जाएंगी।
जिन कैंडिडेट्स को सीटें अलॉट की गई हैं, उन्हें अपना एडमिशन कन्फ़र्म करने के लिए 25,000 रुपये की एडमिशन फ़ीस देनी होगी।
एडमिशन प्रोसेस पूरा करने के लिए कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलॉट किए गए इंस्टिट्यूट में रिपोर्ट करना होगा
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी