Bihar Junior Resident Recruitment 2026: जूनियर रेजिडेंट के 1445 पदों के लिए आवेदन शुरू, यहां जानें पूरी प्रक्रिया

BCECE Junior Resident Recruitment 2026: बिहार में चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) ने स्वास्थ्य विभाग के तहत जूनियर रेजिडेंट के 1445 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से राज्य के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि बेहद नजदीक है, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर लें। आवेदन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा।

BCECE Junior Resident Recruitment 2026 Notification Link शैक्षणिक योग्यता और चयन का आधार जूनियर रेजिडेंट के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार का बिहार मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल कमीशन में रजिस्ट्रेशन होना भी आवश्यक है। सबसे खास बात यह है कि इस भर्ती में चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन उनके एमबीबीएस के अंकों और शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के जरिए किया जाएगा।

रिक्तियों का विवरण और आरक्षण कुल 1445 पदों में से विभिन्न वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के साथ-साथ महिलाओं के लिए भी पदों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।