Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BBOSE Exam Dates 2025: BSEB Bihar Board BBOSE 10th 12th datesheet download pdf BBOSE time table
BBOSE Datesheet 2025 : बिहार बोर्ड ने जारी की बीबोस 10वीं 12वीं डेटशीट, देखें पूरा टाइम टेबल

BBOSE Datesheet 2025 : बिहार बोर्ड ने जारी की बीबोस 10वीं 12वीं डेटशीट, देखें पूरा टाइम टेबल

संक्षेप: BBOSE Exam Dates 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (बीबोस) के प्रथम उच्चतर माध्यमिक (12वीं) व प्रथम माध्यमिक (10वीं) परीक्षा जून 2025 व द्वितीय उच्चतर माध्यमिक (12वीं) व द्वितीय माध्यमिक (10वीं) दिसंबर परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है।

Tue, 18 Nov 2025 06:48 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

BBOSE Exam Dates 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (बीबोस) के प्रथम उच्चतर माध्यमिक (12वीं) व प्रथम माध्यमिक (10वीं) परीक्षा जून 2025 व द्वितीय उच्चतर माध्यमिक (12वीं) व द्वितीय माध्यमिक (10वीं) दिसंबर परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 12वीं सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा नौ दिसंबर से शुरू होगी और 24 दिसंबर तक दो पाली में होगी। प्रायोगिक परीक्षा 5 से 8 दिसंबर तक चलेगी। 10वीं की सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी और 23 दिसंबर तक चलेगी। प्रायोगिक परीक्षा 6 से 9 दिसंबर तक होगी। दोनों ही कक्षाओं की सैद्धांतिक परीक्षा दो पालियों में होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहली पाली की परीक्षा 9:30 से 12:45 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली की परीक्षा दो बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी।

10-12वीं के डमी प्रवेशपत्र में आजतक सुधार का मौका

बिहार बोर्ड ने बीबोस (बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा) 10-12वीं की परीक्षा के लिए स्थायी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। डमी प्रवेश पत्र 10-12वीं की कक्षाओं की जून और दिसंबर (सत्र 2025) की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का है। इस प्रवेश पत्र में त्रुटि हो तो संबंधित अभ्यर्थी मंगलवार (18 नवंबर) तक ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट bboseonline.com पर जाकर 10वीं और intermediate.biharboardonline.com पर 12वीं का डमी प्रवेश पत्र देख सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षार्थियों का परीक्षा आवेदन डाटा के आधार पर छात्र-छात्राओं का डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिया है कि बिहार बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद अपलोड डमी प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर अभ्यर्थियों को हस्तगत करेंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
bbose BSEB Bihar Board
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।