BBOSE Datesheet 2025 : बिहार बोर्ड ने जारी की बीबोस 10वीं 12वीं डेटशीट, देखें पूरा टाइम टेबल

BBOSE Exam Dates 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (बीबोस) के प्रथम उच्चतर माध्यमिक (12वीं) व प्रथम माध्यमिक (10वीं) परीक्षा जून 2025 व द्वितीय उच्चतर माध्यमिक (12वीं) व द्वितीय माध्यमिक (10वीं) दिसंबर परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 12वीं सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा नौ दिसंबर से शुरू होगी और 24 दिसंबर तक दो पाली में होगी। प्रायोगिक परीक्षा 5 से 8 दिसंबर तक चलेगी। 10वीं की सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी और 23 दिसंबर तक चलेगी। प्रायोगिक परीक्षा 6 से 9 दिसंबर तक होगी। दोनों ही कक्षाओं की सैद्धांतिक परीक्षा दो पालियों में होगी।

10-12वीं के डमी प्रवेशपत्र में आजतक सुधार का मौका

बिहार बोर्ड ने बीबोस (बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा) 10-12वीं की परीक्षा के लिए स्थायी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। डमी प्रवेश पत्र 10-12वीं की कक्षाओं की जून और दिसंबर (सत्र 2025) की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का है। इस प्रवेश पत्र में त्रुटि हो तो संबंधित अभ्यर्थी मंगलवार (18 नवंबर) तक ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट bboseonline.com पर जाकर 10वीं और intermediate.biharboardonline.com पर 12वीं का डमी प्रवेश पत्र देख सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षार्थियों का परीक्षा आवेदन डाटा के आधार पर छात्र-छात्राओं का डमी प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिया है कि बिहार बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद अपलोड डमी प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर अभ्यर्थियों को हस्तगत करेंगे।