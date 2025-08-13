BBOSE Datesheet 2025: बिहार बोर्ड ने जारी की बीबोस डेटशीट, द्वितीय माध्यमिक परीक्षा 25 से

BBOSE Exam Dates 2025: बिहार बोर्ड ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (बीबोस) के द्वितीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा दिसंबर 2024 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 25 अगस्त से शुरू होगी व 3 सितंबर तक चलेगी।

BBOSE Exam Date 2025 : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (बीबोस) के द्वितीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा दिसंबर 2024 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 25 अगस्त से शुरू होगी व 3 सितंबर तक चलेगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से 12:45 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 5:15 बजे तक चलेगी। बोर्ड ने कहा है कि दोनों पालियों में परीक्षा के शुरुआती 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नों को पढ़ने और समझने के लिए मिलेगा। बोर्ड ने कहा है कि जो परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नन मैट्रिक स्तर का लेखक रखने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए निर्धारित समय में 20 मिनट प्रति घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

बोर्ड ने कहा कि दोनों ही पाली में परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले तक ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पहली पाली की परीक्षा के लिए 9 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा के लिए 1:30 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बोर्ड ने कहा, विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रायोगिक विषयों की परीक्षा 21 अगस्त से शुरू होगी और 23 अगस्त तक चलेगी। प्रायोगिक विषयों की परीक्षा भी दो पाली में आयोजित होगी।

तिथि पहली पाली दूसरी पाली 25 अगस्त विज्ञान योग एवं शारीरिक शिक्षा

27 अगस्त गृह विज्ञान बेसिक कंप्यूटर

28 अगस्त चित्रकला गणित

29 अगस्त हिन्दी संस्कृत

30 अगस्त अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान

1 सितंबर उर्दू भारतीय संस्कृति एवं विरासत

2 सितंबर व्यवसाय अध्ययन मैथिली

3 सितंबर भोजपुरी, बांग्ला अरबी, फारसी