BBOSE Answer Key Link : बिहार बोर्ड बीबोस परीक्षा की आंसर-की biharboardonline.com पर जारी
Hindi Newsकरियर न्यूज़

BBOSE Answer Key Link : बिहार बोर्ड बीबोस परीक्षा की आंसर-की biharboardonline.com पर जारी

BBOSE Exam Answer Key : बीबोस की द्वितीय माध्यमिक परीक्षा (दिसंबर 2024) में पूछे गए 50 फीसदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी समिति की वेबसाइट biharboardonline.com या objmatric.biharboardonline.com पर अपलोड है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 17 Sep 2025 06:30 AM
BBOSE Answer Key Link : बिहार बोर्ड बीबोस परीक्षा की आंसर-की biharboardonline.com पर जारी

BBOSE Exam Answer Key : बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान (बीबोस ) की द्वितीय माध्यमिक परीक्षा (दिसंबर 2024) में पूछे गए 50 फीसदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी समिति की वेबसाइट biharboardonline.com या objmatric.biharboardonline.com पर अपलोड है। बोर्ड ने कहा है कि उत्तर कुंजी के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति/परीक्षार्थी को कोई भी आपत्ति है तो 19 सितंबर शाम 5 बजे तक समिति की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

मैट्रिक परीक्षा देने वालों का पंजीयन पांच अक्टूबर तक

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नौवीं में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीयन की तिथि बढ़ा दी है। मैट्रिक परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का अब पांच अक्टूबर तक पंजीयन होगा। इससे पहले 15 सितंबर पंजीयन की अंतिम तिथि निर्धारित थी। बिहार बोर्ड के निर्देश के अनुसार पंजीयन से पहले विद्यालय को निर्धारित शुल्क तीन अक्टूबर तक जमा करना होगा। जिन विद्यार्थियों का शुल्क जमा होगा उनका ऑनलाइन पंजीयन पांच अक्टूबर तक भरा जाएगा। किसी कारणवश शुल्क जमा करने के बावजूद किसी विद्यार्थी का ऑनलाइन पंजीयन छूट गया है, तो वे पांच अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीयन भर सकते हैं। फॉर्म में दी गई जानकारी के अनुसार ही विद्यार्थियों का परीक्षा फॉर्म भरना है। इसमें सतर्कता जरूरी है।

पंजीयन कराने वाले विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र के विद्यार्थियों का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए एक मार्च 2013 के बाद की जन्मतिथि के अभ्यर्थी वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए पंजीकृत नहीं किए जाएंगे। नियमित कोटि के विद्यार्थियों के लिए पंजीयन शुल्क 350 रुपये व स्वतंत्र कोटि के लिए 480 रुपये निर्धारित है। पंजीयन भरने के दौरान समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर 9470247290 या 8146568498 पर संपर्क कर सकते हैं।

