BBOSE Admit Card OUT download direct Link: Bihar Board BBOSE Exam Admit Card released on bboseonline com BBOSE Admit Card OUT , Link : बिहार बोर्ड बीबोस परीक्षा के एडमिट कार्ड bboseonline.com पर जारी, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BBOSE Admit Card OUT download direct Link: Bihar Board BBOSE Exam Admit Card released on bboseonline com

BBOSE Admit Card OUT , Link : बिहार बोर्ड बीबोस परीक्षा के एडमिट कार्ड bboseonline.com पर जारी

BBOSE Admit Card OUT : बिहार बोर्ड ने ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र बिहार बोर्ड की वेबसाइट bboseonline.com पर अपलोड किया गया है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 14 Aug 2025 08:02 AM
share Share
Follow Us on
BBOSE Admit Card OUT , Link : बिहार बोर्ड बीबोस परीक्षा के एडमिट कार्ड bboseonline.com पर जारी

BBOSE Admit Card OUT : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (बीबोस) के द्वितीय माध्यमिक (दसवीं) परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। प्रवेश पत्र बिहार बोर्ड की वेबसाइट bboseonline.com पर अपलोड किया गया है। यहां जाकर विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

अध्ययन केंद्रों के समन्वयक समिति की उक्त वेबसाइट पर अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने अध्ययन केंद्र के सभी छात्र - छात्राओं को अनिवार्य रूप से अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ हस्तगत कराएंगे। बोर्ड ने कहा है कि डाउनलोड किए गए और वितरित किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर समेकित विवरण पंजी भी संधारित कर सुरक्षित रखेंगे।

मालूम हो कि बीबोस द्वितीय माध्यमिक परीक्षा दिसंबर 2024 के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा 25 अगस्त से 3 सितंबर तक चलेगी। वहीं प्रायोगिक परीक्षा 21 से 23 अगस्त तक चलेगी। सैद्धांतिक परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रमंडल मुख्यालय जिला में परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। प्रमंडल मुख्यालय जिला में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर उस प्रमंडल के सभी जिलों के अध्ययन केंद्रों के परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र निर्धारित है।

Direct Link

बोर्ड ने कहा है कि सभी छात्र-छात्राएं प्रवेश पत्र में अंकित अपने प्रमंडल मुख्यालय जिला के निर्दिष्ट परीक्षा केंद्रों पर सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा प्रायोगिक परीक्षा अपने-अपने अध्ययन केंद्र से देंगे।

Bihar Board
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।