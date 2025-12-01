Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BBABU UG Result 2023 released at brabu.net, scorecard pdf download Direct Link
BBABU UG Result 2023: बीआरएबीयू ने यूजी सेमेस्टर 3 का रिजल्ट brabu.net पर जारी, Direct Link

BBABU UG Result 2023: बीआरएबीयू ने यूजी सेमेस्टर 3 का रिजल्ट brabu.net पर जारी, Direct Link

संक्षेप:

BBABU UG Result 2023 for Semester 3: बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BBABU) ने शैक्षणिक सत्र 2023-27 के अंडरग्रैजुएट (UG) सेमेस्टर 3 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 

Mon, 1 Dec 2025 01:09 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BBABU UG Result 2023 for Semester 3: बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BBABU), मुजफ्फरपुर से जुड़े सभी छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2023-27 के अंडरग्रैजुएट (UG) सेमेस्टर 3 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट brabu.net पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यहां देखें अपना बीबीएबीयू यूजी रिजल्ट 2025 -

छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए सीधे यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

यूनिवर्सिटी का नाम: बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU)

परीक्षा: अंडरग्रैजुएट (UG) सेमेस्टर 3, सत्र 2023-27

आधिकारिक वेबसाइट: brabu.net

रिजल्ट चेक करने के लिए आवश्यक जानकारी:

रिजल्ट तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर की जरूरत होगी। परिणाम आसानी से चेक करने के लिए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

1. सबसे पहले, विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट brabu.net पर जाएं।

2. होम पेज पर, आपको "BBABU UG Result 2023 for Semester 3" या "परिणाम" से संबंधित लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करें।

3. क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको लॉग इन विवरण (जैसे आपका रोल नंबर और अन्य मांगी गई जानकारी) दर्ज करनी होगी।

4. डिटेल्स भरने के बाद, "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।

5. आपका सेमेस्टर 3 का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

भविष्य के लिए परिणाम का डाउनलोड करें और एक प्रिंट आउट भी निकाल कर सुरक्षित रख लें।

छात्र अपने रिजल्ट में इन डिटेल्स को जरूर चेक करें-

1. छात्र का नाम

2. परीक्षा का नाम

3. छात्र की जन्मतिथि

4. छात्र का रोल नंबर

5. रजिस्ट्रेशन नंबर

6. कोर्स का नाम

7. सेमेस्टर/वर्ष

8. सब्जेक्ट वाइज मार्क्स/ग्रेड

9. कुल मार्क्स

10. यूनिवर्सिटी का नाम

11. परीक्षा सेशन

12. रिजल्ट जारी होने की तिथि

विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य जानकारी और अपडेट के लिए छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करने की सलाह दी जाती है। यह परिणाम छात्रों को अगले सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।