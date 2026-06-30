BBA और BCA के पात्रता नियम बदले, 12वीं में थर्ड डिविजन वाले भी ले सकेंगे दाखिला
PRSU ने बीबीए और बीसीए के लिए पात्रता मानदंड में बड़ा बदलाव किया है। अब इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 12वीं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड में बड़ा बदलाव किया है। अब इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 12वीं में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है और इसकी जगह 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 40 प्रतिशत निर्धारित की गई है। विवि ने यह निर्णय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की नई गाइडलाइन के अनुरूप लिया है। इसके तहत बीबीए तथा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (आईपीएम-बीबीए) में किसी भी संकाय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।
एसएस खन्ना कॉलेज में चार वर्षीय बीए-बीएड
इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में शैक्षिक सत्र 2026-27 में चार वर्षीय बीए-बीएड में प्रवेश होगा। एसएस खन्ना कॉलेज में इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा (एनसीईटी)-2026 का स्कोर अनिवार्य होगा। कॉलेज में इस पाठ्यक्रम के लिए कुल 50 सीटें निर्धारित की गई हैं। प्रवेश प्रक्रिया एनसीईटी मेरिट के आधार पर होगी। इंटीग्रेटेड शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार करने में मदद मिलेगी।
बीएएलएलबी अंतिम सेमेस्टर का परिणाम जारी
इविवि ने बीएएलएलबी दसवें सेमेस्टर और एलएलबी छठे सेमेस्टर सत्र 2025-26 का परिणाम भी घोषित कर दिया है। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं।
इविवि : एलएलबी की प्रवेश परीक्षा में अक्षय ने किया टॉप
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ ने सोमवार को पीजीएटी-2026 के तहत एलएलबी (ऑनर्स) तीन वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इसमें अक्षय प्रताप सिंह ने 218.4 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं अंजलि कुमारी 216 अंकों के साथ दूसरे और रतन दुबे 208 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा पीजीएटी-2026 पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. कपिंदर ने बताया कि काउंसिलिंग और प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय की ओर से शीघ्र ही वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।
डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा आज
प्रयागराज। अभियांत्रिकी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईईआरटी) की तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 30 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक 13 केंद्रों पर होगी। वहीं दो वर्षीय मैनेजमेंट डिप्लोमा तथा डेढ़ वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (पीडीसीए) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 3 जुलाई को आईईआरटी परिसर में होगी। इस वर्ष प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 6020 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी