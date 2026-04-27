होमगार्ड परीक्षा में हाईटेक चीटिंग, किसी और की जगह दे रहा था एग्जाम; कैसे खुली पोल
बरेली में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। बायोमेट्रिक जांच में खुलासा हुआ कि युवक दूसरे उम्मीदवार की जगह परीक्षा दे रहा था।
उत्तर प्रदेश के बरेली में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। रविवार को आयोजित परीक्षा में एक युवक दूसरे अभ्यर्थी की जगह पेपर देता हुआ पकड़ा गया। शुरुआत में उसकी हरकतें सामान्य लग रही थीं, लेकिन परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों को उसके व्यवहार पर शक हुआ। यही शक आगे चलकर एक बड़े धोखाधड़ी के मामले का खुलासा बन गया।
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में पकड़ा गया सच
पुलिस के मुताबिक, यह परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 25, 26 और 27 अप्रैल को दो शिफ्ट में आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान पहले शिफ्ट में जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो एक अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध लगी। जांच को थोड़ा और गहराई से किया गया तो उसकी असली पहचान सामने आ गई। पूछताछ में पता चला कि युवक का नाम अनुराग है, जिसकी उम्र 27 साल है और वह हरदोई जिले का रहने वाला है। वह असली उम्मीदवार नहीं था, बल्कि किसी और की जगह परीक्षा देने आया था।
पहले भी दे चुका था फर्जी तरीके से परीक्षा
जांच में यह भी सामने आया कि यह कोई पहली बार नहीं था जब आरोपी ने ऐसा किया हो। पुलिस ने बताया कि एक दिन पहले भी अनुराग ने बरेली के ही एक दूसरे परीक्षा केंद्र पर जाकर पहले शिफ्ट का पेपर दिया था। वहां भी वह धर्मेंद्र सिंह नाम के अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने पहुंचा था।
इस तरह लगातार दो दिन तक अलग-अलग केंद्रों पर फर्जी तरीके से परीक्षा देना इस बात की ओर इशारा करता है कि यह पूरी तरह से सोची-समझी साजिश थी। आरोपी का मकसद साफ था कि वह किसी दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए खुद परीक्षा दे रहा था।
पुलिस ने दर्ज किया मामला, कई धाराएं लगाई गईं
इस पूरे मामले में परीक्षा केंद्र के प्रभारी द्वारा लिखित शिकायत दी गई, जिसके आधार पर बरेली के कोतवाली थाना में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराएं लगाई हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल जैसी धाराएं शामिल हैं।
इसके अलावा, सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और अनियमितता रोकने के लिए बने कानून, पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स प्रिवेंशन) एक्ट 2024 के तहत भी कार्रवाई की गई है। यह कानून ऐसे मामलों को रोकने के लिए खास तौर पर लागू किया गया है।
गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।
संभावना जताई जा रही है कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह भी हो सकता है, जो पैसे लेकर दूसरों की जगह परीक्षा देता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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