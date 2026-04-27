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होमगार्ड परीक्षा में हाईटेक चीटिंग, किसी और की जगह दे रहा था एग्जाम; कैसे खुली पोल

Apr 27, 2026 12:53 pm ISTHimanshu Tiwari हिन्दुस्तान टाइम्स
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बरेली में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। बायोमेट्रिक जांच में खुलासा हुआ कि युवक दूसरे उम्मीदवार की जगह परीक्षा दे रहा था।

होमगार्ड परीक्षा में हाईटेक चीटिंग, किसी और की जगह दे रहा था एग्जाम; कैसे खुली पोल

उत्तर प्रदेश के बरेली में होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। रविवार को आयोजित परीक्षा में एक युवक दूसरे अभ्यर्थी की जगह पेपर देता हुआ पकड़ा गया। शुरुआत में उसकी हरकतें सामान्य लग रही थीं, लेकिन परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों को उसके व्यवहार पर शक हुआ। यही शक आगे चलकर एक बड़े धोखाधड़ी के मामले का खुलासा बन गया।

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में पकड़ा गया सच

पुलिस के मुताबिक, यह परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 25, 26 और 27 अप्रैल को दो शिफ्ट में आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान पहले शिफ्ट में जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो एक अभ्यर्थी की पहचान संदिग्ध लगी। जांच को थोड़ा और गहराई से किया गया तो उसकी असली पहचान सामने आ गई। पूछताछ में पता चला कि युवक का नाम अनुराग है, जिसकी उम्र 27 साल है और वह हरदोई जिले का रहने वाला है। वह असली उम्मीदवार नहीं था, बल्कि किसी और की जगह परीक्षा देने आया था।

पहले भी दे चुका था फर्जी तरीके से परीक्षा

जांच में यह भी सामने आया कि यह कोई पहली बार नहीं था जब आरोपी ने ऐसा किया हो। पुलिस ने बताया कि एक दिन पहले भी अनुराग ने बरेली के ही एक दूसरे परीक्षा केंद्र पर जाकर पहले शिफ्ट का पेपर दिया था। वहां भी वह धर्मेंद्र सिंह नाम के अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने पहुंचा था।

इस तरह लगातार दो दिन तक अलग-अलग केंद्रों पर फर्जी तरीके से परीक्षा देना इस बात की ओर इशारा करता है कि यह पूरी तरह से सोची-समझी साजिश थी। आरोपी का मकसद साफ था कि वह किसी दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए खुद परीक्षा दे रहा था।

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पुलिस ने दर्ज किया मामला, कई धाराएं लगाई गईं

इस पूरे मामले में परीक्षा केंद्र के प्रभारी द्वारा लिखित शिकायत दी गई, जिसके आधार पर बरेली के कोतवाली थाना में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराएं लगाई हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल जैसी धाराएं शामिल हैं।

इसके अलावा, सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल और अनियमितता रोकने के लिए बने कानून, पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स प्रिवेंशन) एक्ट 2024 के तहत भी कार्रवाई की गई है। यह कानून ऐसे मामलों को रोकने के लिए खास तौर पर लागू किया गया है।

गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। अब पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं।

संभावना जताई जा रही है कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह भी हो सकता है, जो पैसे लेकर दूसरों की जगह परीक्षा देता है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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