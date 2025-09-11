Bank of Maharashtra Recruitment 2025: 1.56 लाख तक सैलरी, जनरलिस्ट ऑफिसर के 350 पदों पर मौका

Bank of Maharashtra Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी चाहने वालों के लिए सुनहरा मौका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 350 जनरलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी।

Bank of Maharashtra Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऑफिसर स्केल II से लेकर स्केल VI तक जनरलिस्ट ऑफिसर के कुल 350 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक चलेगी। इसके लिए उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाना होगा।

कितनी होनी चाहिए योग्यता इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष तय की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां “Click here for New Registration” पर क्लिक कर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार को अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी। पंजीकरण के बाद उम्मीदवार को अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फिर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा। अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखना जरूरी है।

आवेदन शुल्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए: 1180 रुपये

एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए: 118 रुपये

भुगतान केवल ऑनलाइन मोड (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग) से ही किया जा सकेगा। चयन प्रक्रिया उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में होगा। पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा को पास करेंगे, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर बनेगी।