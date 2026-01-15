Apprentice Recruitment 2026: बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेंअप्रेंटिस के 600 पदों पर निकली भर्ती, आज ही करें ऑनलाइन आवेदन

संक्षेप: Bank of Maharashtra Apprentice Recruitment 2026: ‘बैंक ऑफ महाराष्ट्र’ ने अप्रेंटिस की 600 रिक्तियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार bankofmaharashtra.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Bank of Maharashtra Apprentice Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। ‘बैंक ऑफ महाराष्ट्र’ ने अप्रेंटिस की 600 रिक्तियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से बैंक देश भर की अपनी विभिन्न शाखाओं में उम्मीदवारों को बैंकिंग परिचालन का प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यह पहल युवाओं को व्यावहारिक अनुभव देने और उनके कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 15 जनवरी 2026

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 25 जनवरी 2026

पात्रता मानदंड और आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा: आवेदन के समय उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC, PwBD) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

स्थानीय भाषा का ज्ञान: अभ्यर्थी को उस राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है, जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है।

चयन प्रक्रिया और स्टाईपेंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होगी।

लिखित परीक्षा: उम्मीदवारों को एक ऑनलाइन बहुविकल्पीय परीक्षा देनी होगी, जिसमें बैंकिंग जागरूकता, अंग्रेजी, मात्रात्मक योग्यता और तर्क क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

मेरिट लिस्ट: ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्यवार और श्रेणीवार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

स्टाईपेंड: चयनित प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान 12,300 रुपये मासिक स्टाईपेंड दिया जाएगा, जो बैंक के नियमों और अप्रेंटिसशिप दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड) आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है।

सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'Careers' टैब के अंदर 'Recruitment Process' पर क्लिक करें।

3. "Apprenticeship Vacancies 2026" के लिंक का चयन करें।

4. अपनी आवश्यक जानकारी भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर) अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।