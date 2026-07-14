Bank of India Recruitment 2026: बैंक ऑफ इंडिया में बनें क्रेडिट ऑफिसर, 779 पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख करीब
Bank of India Credit Officer Recruitment 2026: बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर के 779 पदों पर भर्ती शुरू। योग्यता, आयु सीमा और बेहतरीन सैलरी पैकेज के साथ सुनहरा मौका। 20 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करें।
Bank of India Credit Officer Online Form2026: बैंकिंग क्षेत्र में एक शानदार और सम्मानजनक करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बैंक ऑफ इंडिया (BOI) एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है। बैंक ने क्रेडिट ऑफिसर और क्रेडिट प्रोफेशनल के कुल 779 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यदि आप भी फाइनेंस और बैंकिंग क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए बेहद खास हो सकता है।
वैकेंसी की पूरी जानकारी
बैंक ने इन पदों को अलग-अलग मैनेजमेंट स्केल में विभाजित किया है ताकि योग्य उम्मीदवारों को सही जिम्मेदारी मिल सके:
क्रेडिट ऑफिसर (MMGS-II): 677 पद
क्रेडिट ऑफिसर (MMGS-III): 61 पद
सीनियर क्रेडिट ऑफिसर (SMGS-IV): 41 पद
योग्यता और शैक्षणिक शर्तें
उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग (SC/ ST/ OBC/ PwBD) के उम्मीदवारों को इसमें 5% की छूट दी गई है, यानी उनके लिए 55% अंक आवश्यक हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में जरूरी पोस्ट-क्वालिफिकेशन कार्य अनुभव और फाइनेंस/बैंकिंग से जुड़ी पेशेवर डिग्री (जैसे MBA, PGDBM, CA, CFA, या CMA-ICWA) होनी चाहिए।
आयु सीमा
पदों के अनुसार आयु सीमा का निर्धारण (1 जून 2026 के आधार पर) इस प्रकार किया गया है:
MMGS-II: 25 से 32 वर्ष
MMGS-III: 28 से 38 वर्ष
SMGS-IV: 32 से 45 वर्ष
सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
सैलरी पैकेज-
चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक सैलरी पैकेज दिया जाएगा:
MMGS-II: 64,820 रुपये से 93,960 रुपये
MMGS-III: 85,920 रुपये से 1,05,280 रुपये
SMGS-IV: 1,02,300 रुपये से 1,20,940 रुपये
चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क
उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा और/या इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने पर 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी होगी।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए यह शुल्क 850 रुपये निर्धारित है। वहीं महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग (PwBD) श्रेणी के आवेदकों के लिए केवल 175 रुपये का शुल्क रखा गया है।
महत्वपूर्ण तारीखें
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 20 जुलाई 2026 तक बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन और फीस जमा कर सकते हैं। अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते ही अपना फॉर्म जरूर भरें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स