Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Bank of India Officers Recruitment 2025 for 115 Managerial posts apply Online, banking jobs bank naukri
Bank of India Officers Recruitment 2025: बैंक ऑफ इंडिया में 115 मैनेजर पदों पर भर्ती, अभी करें आवेदन

Bank of India Officers Recruitment 2025: बैंक ऑफ इंडिया में 115 मैनेजर पदों पर भर्ती, अभी करें आवेदन

संक्षेप:

Bank of India Officers Recruitment 2025: बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने अधिकारी वर्ग के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती अभियान कुल 115 मैनेजर पदों को भरने के लिए शुरू किया गया है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है।

Mon, 24 Nov 2025 07:05 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bank of India Officers Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने अधिकारी वर्ग के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती अभियान कुल 115 मैनेजर पदों को भरने के लिए शुरू किया गया है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर इन मैनेजर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 है। इसलिए, समय रहते जल्द से जल्द अपनी योग्यता को चेक करें और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

पदों की डिटेल्स और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती अभियान के तहत बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर के 115 पदों पर नियुक्ति करेगा। यह भर्ती विशेष रूप से प्रबंधकीय (Managerial) भूमिकाओं के लिए है, जिसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज और अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को मौका मिलेगा।

चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से ऑनलाइन टेस्ट और/या पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से होगा। आवेदकों की संख्या के आधार पर बैंक इन दोनों चरणों को आयोजित करने का निर्णय ले सकता है।

Bank of India Officers Recruitment 2025 Notification Link

लिखित परीक्षा का पैटर्न-

लिखित परीक्षा कुल 125 अंकों की होगी और इसके लिए 100 मिनट का समय दिया जाएगा। इस परीक्षा में दो मुख्य भाग होंगे।

अंग्रेजी भाषा : यह भाग 25 अंकों का होगा और यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी, मेरिट लिस्ट बनाते समय इसके अंक जोड़े नहीं जाएंगे।

प्रोफेशनल नॉलेज : यह भाग 100 अंकों का होगा और इसमें पद से संबंधित विशेषज्ञता वाले प्रश्न पूछे जाएंगे।

जनरल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी भाषा, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट और जनरल अवेयरनेस में न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य है।

आवेदन शुल्क क्या है?

ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को कैटेगरी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। SC/ST/PWD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये निर्धारित किया गया है। जनरल और अन्य कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये है।

शुल्क का भुगतान केवल मास्टर/वीजा/रूपे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या क्यूआर कोड के माध्यम से किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:10वीं पास के लिए सुनहरा मौका! रेलवे ने 1785 अप्रेंटिस पदों पर निकाली भर्ती
ये भी पढ़ें:बीआरओ में 542 पदों पर बम्पर भर्ती; आवेदन का कल आखिरी मौका, तुरंत करें चेक

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  1. सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाएं।

2. होमपेज पर उपलब्ध Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें और संबंधित Officers Recruitment 2025 लिंक ढूंढें।

3. नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और पात्रता को चेक करें।

4. ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।

5. आवश्यक डॉक्यूमेंट और फोटो/सिग्नेचर अपलोड करें।

6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म जमा करें।

7. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Bank Of India Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।