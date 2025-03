BOI Apprentice Recruitment 2025: बैंक ऑफ इंडिया में निकली 400 अप्रेंटिस पदों पर नौकरी, तुरंत करें अप्लाई

Bank of India Apprenticeship Recruitment 2025: बैंक में नौकरी पाने की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने बंपर पदों पर अप्रेंटिस भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया आज 1 मार्च 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in या फिर nats.education.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 4,00 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

4. अब आपको Click here for New Registration पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स भरनी होगी।