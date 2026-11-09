बैंक ऑफ बड़ौदा में 837 पदों पर भर्ती का ऐलान, ग्रेजुएट के लिए मौका; मगर रखी गई ये शर्त
बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में 837 पदों पर संविदा भर्ती निकाली है। ग्रेजुएट और अनुभवी उम्मीदवार 24 नवंबर 2026 तक bankofbaroda.bank.in पर आवेदन कर सकते हैं।
बैंक में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए खबर आ गई है मगर इसके पीछे एक शर्त भी रखी गई है। यह फ्रेशर की भर्ती नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज विभाग में 837 पदों का विज्ञापन निकाला है। मगर इसमें वही बाजी मारेगा जिसके पास अनुभव और सही सर्टिफिकेट हैं। बैंक ने 4 नवंबर 2026 को विज्ञापन संख्या BOB/HRM/REC/ADVT/2026/20 जारी की। ऑनलाइन आवेदन उसी दिन शुरू हो गए। आखिरी तारीख 24 नवंबर 2026 है। यानी अब बहुत वक्त नहीं बचा।
कौन से पद हैं
कुल 837 पदों में सबसे बड़ा हिस्सा सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर का है। इसके लिए 791 जगहें हैं। इसे डिप्टी मैनेजर का पद भी कहा गया है। दोनों एक ही पद हैं। इन्हें अलग-अलग गिनने की भूल न करें। बाकी पद ये हैं। ग्रुप हेड के 8 पद। टेरिटरी हेड के 35 पद। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर के 2 पद। हेड इन्वेस्टमेंट का 1 पद।
कितनी सीटें किस वर्ग को
अनारक्षित के लिए 346 पद हैं। ओबीसी को 224 मिले हैं। एससी को 124 और ईडब्ल्यूएस को 82। एसटी के लिए 61 पद रखे गए हैं। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 35 पद आरक्षित हैं। ये अलग से नहीं जुड़ेंगे। ये इसी 837 के भीतर आते हैं।
योग्यता और उम्र
किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए NISM या IRDA का प्रमाणपत्र भी चाहिए। साथ में वेल्थ मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में तीन साल का अनुभव लगेगा। एमबीए पसंद किया जाएगा पर जरूरी नहीं है। इस पद के लिए उम्र 24 से 35 साल रखी गई है। ग्रुप हेड के लिए 35 से 50 साल मांगे गए हैं। उम्र और अनुभव की गिनती 1 नवंबर 2026 के हिसाब से होगी। एक बात पर खास ध्यान दीजिए। क्लर्क कैडर का अनुभव नहीं गिना जाएगा। पढ़ाने और ट्रेनिंग देने का अनुभव भी नहीं चलेगा। किसी संस्था में छह महीने से कम की नौकरी भी जोड़ी नहीं जाएगी।
नौकरी पक्की नहीं है
यह संविदा पर होने वाली भर्ती है। पहला कॉन्ट्रैक्ट पांच साल का होगा। बैंक चाहे तो इसे पांच साल और बढ़ा सकता है। पर 60 साल की उम्र के बाद कोई नहीं रुकेगा। स्थायी नौकरी की गारंटी विज्ञापन में कहीं नहीं दी गई है। तनख्वाह भी तय नहीं बताई गई। वह योग्यता और अनुभव के हिसाब से तय होगी। नियमित अफसरों वाला वेतनमान यहां लागू होगा ऐसा न मानें।
चयन कैसे होगा
पहले आवेदनों की जांच होगी। फिर बैंक चाहे तो ऑनलाइन टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट ले सकता है। आखिर में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में सामान्य और ईडब्ल्यूएस को कम से कम 60 फीसदी अंक लाने होंगे। बाकी आरक्षित वर्गों के लिए यह सीमा 55 फीसदी है। परीक्षा और इंटरव्यू की तारीख अभी बताई नहीं गई है।
कितनी देनी होगी फीस
सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 850 रुपये देने होंगे। एससी एसटी दिव्यांग पूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों की फीस 175 रुपये है। पेमेंट गेटवे का शुल्क अलग से लगेगा। फीस वापस नहीं होगी। आवेदन के लिए bankofbaroda.bank.in पर जाइए। करियर सेक्शन में करंट अपॉर्च्युनिटीज खोलिए। वहां यही विज्ञापन संख्या ढूंढकर लिंक पर क्लिक कीजिए। रेज्यूमे फोटो और दस्तखत तैयार रखिए। फोटो 200x230 पिक्सल की होनी चाहिए। दस्तखत 140x60 पिक्सल के। सबसे जरूरी बात। सिर्फ एक पद के लिए आवेदन कीजिए। एक से ज्यादा फॉर्म भरे तो सिर्फ आखिरी वैध फॉर्म गिना जाएगा। बाकी की फीस डूब जाएगी। फॉर्म जमा होने के बाद श्रेणी या जन्मतिथि बदलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास अनुभव और प्रमाणपत्र दोनों हैं तो देर मत कीजिए। विज्ञापन एक बार पूरा पढ़िए और 24 नवंबर से पहले फॉर्म भर दीजिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव