बैंक ऑफ बड़ौदा में 837 पदों पर भर्ती शुरू, 24 नवंबर तक करें आवेदन
बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट विभाग में 837 पदों पर संविदा भर्ती निकाली है। आवेदन 24 नवंबर 2026 तक होंगे। योग्यता उम्र फीस और चयन की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
बैंक की नौकरी का सपना हर किसी की आंखों में पलता है। मगर इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो दरवाजा खोला है, उसमें घुसने के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं। अनुभव चाहिए। प्रमाणपत्र चाहिए। और हां नौकरी पक्की नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की है। फिर भी 837 कुर्सियां खाली हैं और आवेदन की घड़ी चल पड़ी है। बैंक ने 4 नवंबर 2026 को विज्ञापन संख्या BOB/HRM/REC/ADVT/2026/20 जारी किया। यह भर्ती वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज यानी WMS विभाग के लिए है। आवेदन 4 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और 24 नवंबर 2026 तक चलेंगे। फीस भी इसी तारीख तक जमा करनी होगी। आवेदन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर करियर सेक्शन के जरिए होगा।
किस पद पर कितनी भर्ती
सबसे ज्यादा जगह सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए है। इनकी संख्या 791 है। इन्हें डिप्टी मैनेजर का ओहदा मिलेगा। यानी दोनों नाम एक ही पद के हैं। अलग-अलग गिनने की गलती न करें। इसके अलावा 35 टेरिटरी हेड, 8 ग्रुप हेड, 2 इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर और 1 हेड इन्वेस्टमेंट की भर्ती होगी। कुल मिलाकर आंकड़ा 837 बैठता है। श्रेणी के हिसाब से 346 सीटें सामान्य वर्ग की हैं। ओबीसी के लिए 224 और एससी के लिए 124 हैं। ईडब्ल्यूएस को 82 और एसटी को 61 सीटें मिली हैं। दिव्यांगजनों के लिए 35 पद इन्हीं के भीतर आरक्षित हैं। इन्हें अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं।
कौन कर सकता है आवेदन
शैक्षणिक योग्यता किसी भी विषय में स्नातक है। लेकिन असली शर्त अनुभव की है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए कम से कम तीन साल का संबंधित अनुभव चाहिए। साथ में NISM या IRDA का तय प्रमाणपत्र भी जरूरी है। एमबीए पसंद किया जाएगा लेकिन अनिवार्य नहीं।
ऊपर के पदों पर अनुभव की मांग और बढ़ती जाती है। टेरिटरी हेड के लिए आठ साल चाहिए। ग्रुप हेड के लिए बारह साल और उसमें पांच साल टीम लीड का काम। हेड इन्वेस्टमेंट के लिए दस साल का अनुभव मांगा गया है।
ध्यान रहे कि क्लर्क कैडर टीचिंग और ट्रेनिंग का अनुभव गिना नहीं जाएगा। किसी संस्था में छह महीने से कम की नौकरी भी हिसाब में नहीं आएगी। उम्र और योग्यता की गणना 1 नवंबर 2026 की तारीख से होगी।
उम्र की सीमा
सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए उम्र 24 से 35 साल है। टेरिटरी हेड के लिए 28 से 42 साल। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर के लिए 26 से 45 साल। ग्रुप हेड और हेड इन्वेस्टमेंट के लिए 35 से 50 साल रखी गई है। एससी और एसटी को पांच साल की छूट मिलेगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को तीन साल। दिव्यांग और पूर्व सैनिकों के लिए छूट अलग है। यह छूट रोस्टर की शर्तों पर निर्भर करेगी।
फीस और चयन
सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग को 850 रुपये देने होंगे। एससी एसटी दिव्यांग पूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों के लिए फीस 175 रुपये है। पेमेंट गेटवे का शुल्क अलग से लगेगा। फीस वापस नहीं होगी।
चयन आवेदन की जांच से शुरू होगा। इसके बाद जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन टेस्ट या साइकोमेट्रिक जांच होगी। फिर इंटरव्यू। सामान्य और ईडब्ल्यूएस को इंटरव्यू में 60 फीसदी अंक चाहिए। बाकी आरक्षित वर्गों को 55 फीसदी। परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं है।
नौकरी कैसी होगी
यह सबसे अहम बात है। सभी पद संविदा पर हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट पांच साल का होगा। अच्छे प्रदर्शन पर बैंक चाहे तो पांच साल और बढ़ा सकता है। मगर 60 साल की उम्र के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। स्थायी नौकरी की कोई गारंटी नहीं। तनख्वाह भी तय नहीं बताई गई। वह योग्यता अनुभव और बाजार के हिसाब से तय होगी। तैनाती देश में कहीं भी हो सकती है।
आवेदन से पहले ध्यान दें
सिर्फ एक पद के लिए अर्जी दें। एक से ज्यादा आवेदन करने पर आखिरी वाला ही मान्य होगा और बाकी की फीस डूब जाएगी। फाइनल सबमिट के बाद पद श्रेणी या जन्मतिथि में बदलाव नहीं होगा। फोटो 20 से 50 केबी की और दस्तखत 10 से 20 केबी के JPG में रखें। दस्तावेज PDF में हों और हर फाइल 500 केबी से कम की।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव