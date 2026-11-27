बैंक ऑफ बड़ौदा में 837 पदों पर भर्ती, 50 साल वाले भी 7 दिसंबर तक करें आवेदन
बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में 837 पदों पर भर्ती निकाली है। अनुभवी उम्मीदवार 7 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप बैंकिंग और निवेश की दुनिया में सालों से काम कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में 837 पदों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 दिसंबर 2026 कर दी गई है। यानी अब भी करीब दस दिन का वक्त बचा है। भर्ती का नोटिफिकेशन 4 नवंबर 2026 को जारी हुआ था। कुल 837 पदों में सबसे बड़ा हिस्सा सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर का है। इनके लिए 791 जगहें रखी गई हैं। इन्हें डिप्टी मैनेजर के ओहदे पर रखा जाएगा।
बाकी पदों का हाल यह है। टेरिटरी हेड के 35 पद हैं। ग्रुप हेड के 8 पद हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर के 2 पद हैं। हेड इन्वेस्टमेंट का एक पद है।
यह फ्रेशर्स के लिए नहीं है
यह बात साफ समझ लीजिए। यह भर्ती अनुभवी लोगों के लिए है। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए कम से कम तीन साल का अनुभव चाहिए। ग्रुप हेड के लिए तो 12 साल का तजुर्बा मांगा गया है।
शैक्षणिक योग्यता में किसी भी विषय से ग्रेजुएशन काफी है। मगर सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए NISM या IRDA का तय सर्टिफिकेट जरूरी है। MBA या CFP जैसी डिग्री होना अच्छा माना जाएगा पर यह अनिवार्य नहीं है।
अनुभव गिनते वक्त कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। क्लर्क वाले काम का अनुभव नहीं गिना जाएगा। पढ़ाने या ट्रेनिंग देने का अनुभव भी नहीं गिना जाएगा। किसी संस्था में छह महीने से कम की नौकरी भी हिसाब में नहीं आएगी।
उम्र की सीमा
उम्र की गिनती 1 नवंबर 2026 के हिसाब से होगी।
- सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर: 24 से 35 साल
- इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मैनेजर: 26 से 45 साल
- टेरिटरी हेड: 28 से 42 साल
- ग्रुप हेड और हेड इन्वेस्टमेंट: 35 से 50 साल
आरक्षित वर्गों को नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। SC और ST को 5 साल की छूट है। OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट है।
नौकरी पक्की नहीं है
यह सबसे जरूरी बात है। सारे पद कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। शुरुआती अवधि पांच साल की होगी। अच्छे प्रदर्शन पर बैंक इसे पांच साल और बढ़ा सकता है। मगर 60 साल की उम्र के बाद कोई नहीं रुकेगा। नोटिफिकेशन में पक्की नौकरी का कोई वादा नहीं है।
तनख्वाह भी तय नहीं बताई गई है। यह आपकी योग्यता और अनुभव पर निर्भर करेगी। पिछली सैलरी और बाजार के भाव का भी असर रहेगा। बैंक के आम अफसरों वाला पे स्केल यहां लागू होगा यह मानकर मत चलिए।
चयन कैसे होगा
पहले आवेदनों की छंटनी होगी। फिर जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है। इसके बाद इंटरव्यू होगा। जनरल और EWS वालों को इंटरव्यू में कम से कम 60 फीसदी अंक लाने होंगे। बाकी आरक्षित वर्गों के लिए यह सीमा 55 फीसदी है। परीक्षा और इंटरव्यू की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
कितनी देनी होगी फीस
जनरल, OBC और EWS वालों को 850 रुपये देने होंगे। SC, ST, दिव्यांग, पूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों के लिए फीस 175 रुपये है। पेमेंट गेटवे का खर्च अलग से लगेगा। एक बार जमा हुई फीस वापस नहीं होगी।
आवेदन बैंक की वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर करना है। वहां करियर सेक्शन में जाकर करंट अपॉर्चुनिटीज खोलिए। फिर इसी विज्ञापन नंबर वाला लिंक चुनिए।
सिर्फ एक पद के लिए अप्लाई कीजिए। एक से ज्यादा आवेदन किए तो सिर्फ आखिरी वाला माना जाएगा। बाकी की फीस डूब जाएगी। सबमिट करने के बाद पद या कैटेगरी बदलने का मौका नहीं मिलेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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