Bank of Baroda Recruitment 2026: ग्रेजुएट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में शानदार अवसर, आज ही भरें ऑनलाइन फॉर्म

Bank of Baroda Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक शानदार खबर है। भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने विभिन्न प्रबंधकीय (Managerial) पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बैंक में कुल 166 रिक्त पदों को भरा जाएगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार बैंकिंग सेक्टर में अधिकारी के रूप में काम करना चाहते हैं, वे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

पदों का विवरण और महत्वपूर्ण तारीखें इस भर्ती अभियान के तहत मैनेजर और सीनियर मैनेजर स्तर के 166 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भर दें।

आवेदन शुरू होने की तिथि: नोटिफिकेशन के साथ ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

आवेदन की अंतिम तिथि: इच्छुक उम्मीदवार 28 फरवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता मानदंड इन पदों के लिए बैंक ने कुछ विशेष योग्यताएं तय की हैं:

शैक्षणिक योग्यता: पदों के अनुसार योग्यता भिन्न हो सकती है, लेकिन सामान्यतः उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में पोस्ट-ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन (जैसे CA, MBA) को प्राथमिकता दी जाएगी।

अनुभव: ये पद प्रबंधकीय श्रेणी के हैं, इसलिए बैंक ने संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव को भी अनिवार्य योग्यता में शामिल किया है।

आयु सीमा: उम्मीदवारों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा पदों के अनुसार अलग-अलग है, जिसकी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है।

चयन प्रक्रिया बैंक ऑफ बड़ौदा इन पदों पर चयन के लिए एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया अपनाएगा। इसमें शामिल हैं:

ऑनलाइन टेस्ट: उम्मीदवारों की तार्किक क्षमता और बैंकिंग ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी।

ग्रुप डिस्कशन (GD): चयनित उम्मीदवारों के व्यक्तित्व और संचार कौशल का परीक्षण किया जाएगा।

पर्सनल इंटरव्यू: अंतिम दौर में साक्षात्कार के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

आवेदन कैसे करें? सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'Careers' सेक्शन के अंतर्गत 'Current Opportunities' पर क्लिक करें।

3. 'Recruitment for Managerial Positions' के लिंक को चुनें।

4. अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।

5. जरूरी डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर, अनुभव प्रमाण पत्र) अपलोड करें।

6. अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।