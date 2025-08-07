Bank of Baroda Recruitment 2025 for 417 managerial posts apply now at bankofbaroda.in jobs Bank of Baroda Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 417 पदों पर भर्ती, फौरन करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Bank of Baroda Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 417 पदों पर भर्ती, फौरन करें अप्लाई

BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से सेल्स मैनेजर, एग्रीकल्चर सेल्स ऑफिसर और एग्रीकल्चर सेल्स मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 417 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 01:19 PM
BOB Recruitment 2025 Apply Online: बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से सेल्स मैनेजर, एग्रीकल्चर सेल्स ऑफिसर और एग्रीकल्चर सेल्स मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 417 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रकिया 6 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 अगस्त 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाना होगा।

वैकेंसी डिटेल्स-

मैनेजर सेल्स- 227 पद

ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स- 142 पद

मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स- 48 पद

शैक्षणिक योग्यता-

मैनेजर सेल्स- किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री।

ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स एवं मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स- बागवानी / पशुपालन / पशु चिकित्सा विज्ञान / डेयरी विज्ञान / मत्स्य विज्ञान / मत्स्य पालन / कृषि विपणन एवं सहयोग / सहकारिता एवं बैंकिंग / कृषि वानिकी / वानिकी / कृषि जैव प्रौद्योगिकी / बी.टेक जैव प्रौद्योगिकी / खाद्य विज्ञान / कृषि व्यवसाय प्रबंधन / खाद्य प्रौद्योगिकी / डेयरी प्रौद्योगिकी / कृषि इंजीनियरिंग / रेशम उत्पादन / मत्स्य इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय डिग्री (ग्रैजुएशन)।

आयु सीमा-

मैनेजर सेल्स-

न्यूनतम आयु- 24 वर्ष

अधिकतम आयु- 34 वर्ष

ऑफिसर एग्रीकल्चर सेल्स-

न्यूनतम आयु- 24 वर्ष

अधिकतम आयु- 36 वर्ष

मैनेजर एग्रीकल्चर सेल्स-

न्यूनतम आयु- 26 वर्ष

अधिकतम आयु- 42 वर्ष

आवेदन फीस-

1. जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 850 रुपये+एप्लिकेबल जीएसटी+ ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा।

2. एससी, एसटी, PWD, ESM, DESM और महिला कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए 175 रुपये+एप्लिकेबल जीएसटी + ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा।

Bank of Baroda Recruitment 2025: भर्ती के लिए इस तरह करें अप्लाई-

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए करियर टैब पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको Current Openings टैब पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको भर्ती संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको Click here for New Registration पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स भरनी होगी।

5. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।

6. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा।

7. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भविष्य के लिए डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

