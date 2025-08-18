Bank of Baroda Recruitment 2025 for 330 posts ends tomorrow apply now at bankofbaroda.in bank naukri Bank of Baroda Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में 330 पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Bank of Baroda Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) की ओर से कल 19 अगस्त को 330 पद भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर देगा। उम्मीदवार बिना किसी देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर अप्लाई करें। 

Bank of Baroda Recruitment 2025: अगर आप बैंक में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) की ओर से कल 19 अगस्त को 330 पद भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर देगा। उम्मीदवार बिना किसी देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर अप्लाई करें। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 330 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर आदि पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी।

शैक्षणिक योग्यता-

बीई / बीटेक (कंप्यूटर साइंस /इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी / इंफॉर्मेशन सिक्यूरिटी/ साइबर सुरक्षा / इलेक्ट्रॉनिक्स / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार / सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग

या

एमसीए/पीजीडीसीए या कंप्यूटर साइंस/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी/साइबर सिक्योरिटी/इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार/सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एमई/एमटेक/एमएससी या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।

या

किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए। हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अगल है।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की आयु 24 वर्ष से लेकर 45 वर्ष होनी चाहिए। पदानुसार अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा अलग-अगल है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

एप्लिकेशन फीस-

1. जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 850 रुपये+एप्लिकेबल टैक्स+ पेमेंट गेटवे चार्ज देना होगा।

2. एससी, एसटी PWD और महिला कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए 175 रुपये+एप्लिकेबल टैक्स+ पेमेंट गेटवे चार्ज देना होगा।

Bank of Baroda Recruitment 2025: भर्ती के लिए इस तरह करें अप्लाई-

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए करियर टैब पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको Current Openings टैब पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको भर्ती संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको Click here for New Registration पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स भरनी होगी।

5. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।

6. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा।

7. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भविष्य के लिए डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

