Bank of Baroda Admit Card 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट एडमिट कार्ड 2026 जारी, 22 फरवरी से शुरू होगा एग्जाम

संक्षेप:

Feb 11, 2026 04:05 pm IST
Bank of Baroda Office Assistant Admit Card 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने ऑफिस असिस्टेंट के 500 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षा (CBT) के एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

संस्थान ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए सबसे अनिवार्य डॉक्यूमेंट है और इसके बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परीक्षा का टाइम टेबल

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 और 23 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

परीक्षा का मोड: ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित टेस्ट)।

शिफ्ट: परीक्षा देश भर के विभिन्न केंद्रों पर कई शिफ्टों में आयोजित की जाएगी।

डिटेल्स: एडमिट कार्ड में परीक्षा की सही तारीख, आवंटित शिफ्ट का समय, रिपोर्टिंग टाइम और परीक्षा केंद्र का पूरा पता दिया गया है।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए 'Careers' (करियर) सेक्शन में जाएं।

3. 'Current Openings' के तहत "Office Assistant (Peon) Admit Card 2026" के लिंक पर क्लिक करें।

4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर और पासवर्ड / जन्म तिथि दर्ज करें।

5. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा; इसे डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंटआउट निकाल लें।

परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम

प्रारंभिक परीक्षा में कुल 75 प्रश्न होंगे, जिन्हें हल करने के लिए 60 मिनट (1 घंटा) का समय मिलेगा। परीक्षा का ढांचा इस प्रकार है:

विषय: अंग्रेजी भाषा (25 प्रश्न), प्रारंभिक अंकगणित (25 प्रश्न), और साइकोमेट्रिक टेस्ट/रीजनिंग (25 प्रश्न)।

कुल अंक: 75 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का)।

नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी।

महत्वपूर्ण निर्देश और जरूरी डॉक्यूमेंट

परीक्षा केंद्र पर जाते समय उम्मीदवार ये चीजें साथ रखें:

एडमिट कार्ड: एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी (रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट)।

ओरिजनल फोटो आईडी कार्ड: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ।

फोटो: एडमिट कार्ड पर दी गई फोटो के समान ही दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखना सुरक्षित होगा।

सावधानी: मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर और किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परीक्षा हॉल के अंदर ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

