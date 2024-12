IPPB Recruitment 2024: इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में निकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर नौकरी, 21 दिसंबर से शुरू होंगे आवेदन

असिस्टेंट मैनेजर IT- 54 पद

मैनेजर IT (पेमेंट सिस्टम)- 01 पद

मैनेजर IT (इनफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एंड क्लाउड) - 02 पद

मैनेजर IT (एंटरप्राइज डाटा वेयर हाउस)- 01 पद

4. अब आपको Click here for New Registration पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स भरनी होगी।