BHU PG Admission 2025: नहीं करा पाए सीट पक्की? शुरू होने वाला है मॉप-अप राउंड; ये नियम जरूरी

BHU का पीजी मॉप अप राउंड 6 सितंबर को ऑफलाइन आयोजित होगा। इसके लिए डीडी समेत जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाना अनिवार्य है। साथ ही कुछ नियम रखे गए हैं जिन्हें जानना जरूरी है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 02:12 PM
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) में पीजी कोर्स में दाखिला लेने वालों के लिए अहम खबर हैं। यूनिवर्सिटी ने 2025-26 सेशन के पोस्टग्रेजुएट एडमिशन के लिए आखिरी ‘मॉप-अप’ राउंड कराने जा रहा है। यूनिवर्सिटी ने साफ किया है कि यह मॉप-अप राउंड वैसे छात्रों के लिए है, जो अभी तक रेगुलर या स्पॉट राउंड के किसी भी चरण में सीट नहीं ले पाए हैं। इनमें वे स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जिन्होंने सीट कैंसल या विड्रॉ कर दी थी, फीस नहीं जमा की, या अभी वेटिंग में हैं। मॉप-अप राउंड 6 सितंबर को BHU के संबंधित डिपार्टमेंट या सेंटर में ऑफलाइन मोड में आयोजित होगा।

छात्रों को इसी दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच, अपनी मॉप-अप एप्लिकेशन फॉर्म और बीएचयू पीजी रजिस्ट्रेशन फॉर्म (सामर्थ पोर्टल से), सभी डॉक्यूमेंट्स और 2000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट ‘The Registrar, Banaras Hindu University’ के नाम पर जमा करना है।

यूनिवर्सिटी के मुताबिक, इस डिमांड ड्राफ्ट को उसी वक्त लौटा दिया जाएगा अगर छात्र को सीट अलॉट हुई और उसने कोर्स फीस जमा कर दी, या फिर अगर उसे सीट नहीं मिली। लेकिन अगर सीट मिल गई और फीस नहीं जमा की, तो रकम जब्त हो जाएगी। ‘मॉप अप’ राउंड में मेरिट के आधार पर सीट अलॉटमेंट होगा, और इसकी मेरिट लिस्ट रेगुलर या स्पॉट राउंड से पूरी तरह अलग होगी। सभी PG कोर्सेज चाहे वो जीडीपीआई/प्रैक्टिकल टेस्ट/फिजिकल टेस्ट पर आधारित हों, वही छात्र भाग ले सकते हैं जिन्होंने जरूरत के हिसाब से इन टेस्ट्स में भाग लेकर क्वालिफाई किया हो।

खास बात यह भी है कि मॉप अप राउंड सिर्फ एक बार होगा, और इसमें सीट अलॉटमेंट के बाद अपग्रेडेशन का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालय ने जानकारी दी है कि 2 सितंबर से लेकर मॉप अप प्रक्रिया खत्म होने तक विड्रॉ का ऑप्शन बंद रहेगा, ताकि सही खाली सीटों की गिनती हो सके।

