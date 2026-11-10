20 लाख रुपये से शुरू किया कारोबार, ठुकराई विदेश की नौकरी, 3 दोस्तों ने मिलकर खड़ी कर दी करोड़ की कंपनी
एमबीए की पढ़ाई के बाद तीनों दोस्तों को विदेश में नौकरी भी ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा। बस इसी सोच पर काम किया और केले के खेती से निकलने वाले कचरे को अपना कारोबार बना लिया।
कहते हैं कि जहां चाह है वहीं राह है। यह कहावत बिहार के तीन दोस्तों पर बिल्कुल फिट बैठती है, जिनके एक आइडिया से करोड़ों का बिजनेस खड़ा हो गया। कमाल की बात यह है कि यह आइडिया कहीं और से नहीं बल्कि केले के कचरे से आया। एमबीए की पढ़ाई के बाद तीनों दोस्तों को विदेश में नौकरी भी ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा। बस इसी सोच पर काम किया और केले के खेती से निकलने वाले कचरे को अपना कारोबार बना लिया। दावा किया जा रहा है कि अपने स्टार्टअप में तीनों ने करीब 20 लाख रुपये का निवेश किया और आज के समय में उन्होंने 2.5 करोड़ी रुपये की कंपनी खड़ी कर दी। उनकी कंपनी तरुवर एग्रो (Taruwar Agro) केले के तनों से कई तरह के उपयोगी प्रोडक्ट तैयार कर रही है। चलिए आज हम आपको तीनों की सक्सेस स्टोरी बताते हैं और ये भी जानेंगे कि क्या है इनका कारोबार और कैसे खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी।
बिजनेस की कहानी की शुरुआत तीन दोस्तों से होती हैं, जिनके नाम हैं जगत कल्याण, सत्यम कुमार और नितीश कुमार वर्मा। योरस्टोरी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तीनों दोस्तों की मुलाकात टैक्सिला बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान हुई थी। यहां तीनों ने PGDM की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद तीनों के पास अच्छी नौकरी और कॉरपोरेट सेक्टर में करियर बनाने के अवसर थे, लेकिन वे कुछ अपना करना चाहते थे।
अलग-अलग सेक्टर में तीनों दोस्तों का अनुभव
जगत कल्याण बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उन्हें तंजानिया और दुबई की कंपनियों के साथ IDFC फर्स्ट बैंक से भी नौकरी के अवसर मिले। बाद में उन्होंने सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस ऑपरेशंस के क्षेत्र में काम किया।
वहीं, दरभंगा के रहने वाले सत्यम कुमार ने MBA से पहले इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी। उन्होंने EcoHoy के साथ जुड़कर पर्यावरण और टिकाऊ विकास से जुड़े कामों का अनुभव हासिल किया।
तीसरे दोस्त नितीश कुमार वर्मा बिहार शरीफ से हैं। उन्होंने नालंदा से बीकॉम (ऑनर्स) किया और इसके बाद एस एंड पी और इनफोसिस (Infosys) जैसी कंपनियों में काम किया।
नौकरी छोड़कर बिहार में ही कुछ करने का लिया फैसला
तीनों के पास अच्छी खासी नौकरी भी थी। साथ ही विदेश से भी अच्छी पैकेज वाली नौकरियों के ऑफर भी आए, लेकिन अपना कुछ शुरू करने के लिए उन्होंने ठुकरा दिया। वो बिहार में ही रहकर कुछ ऐसा करना चाहते थे, जिससे राज्य को देश और दुनिया में नई पहचान मिले। इसी सोच के साथ उन्होंने कारोबार के लिए नए अवसर तलाशने शुरू किए। इस दौरान उनकी नजर केले की खेती पर पड़ी। उन्होंने देखा कि किसान केले का फल तो बेच देते हैं, लेकिन कटाई के बाद बचने वाले मोटे तनों को बेकार समझकर खेतों में छोड़ देते हैं। जबकि इन तनों में नेचुरल फाइबर मौजूद होता है, जिसका इस्तेमाल कई तरह के प्रोडक्ट बनाने में किया जा सकता है।
रिसर्च के दौरान वरिष्ठ वैज्ञानिक से हुई मुलाकात
तीनों दोस्तों ने इस विचार पर काम शुरू किया। इस पर तीनों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), वैशाली की तत्कालीन प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सुनीता कुशवाहा और उनकी टीम से हुई। उनकी सलाह से तीनों ने केले के तनों से फाइबर निकालने और उसे इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया समझी।
बनाए जाते हैं ये प्रोडक्ट्स
इसके बाद उन्होंने तरुवर एग्रो नाम का स्टार्टअप शुरू किया। फिर उनकी कंपनी ने किसानों से केले के बेकार तनों को इकट्ठा करना शुरू किया। कंपनी विशेष मशीनों की मदद से इन तनों से फाइबर निकालती है। इसके बाद फाइबर की सफाई, प्रोसेसिंग और सुखाने का काम किया जाता है। तैयार फाइबर से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। इनमें योगा मैट, टोकरियां, पूजा में इस्तेमाल होने वाली चटाइयां और फाइल फोल्डर शामिल हैं।
20 लाख रुपये से शुरू किया कारोबार
तरुवर एग्रो की शुरुआत करना आसान नहीं था। तीनों दोस्तों ने अपनी बचत और परिवार की मदद से करीब 15 लाख रुपये का निवेश किया। इसके अलावा 5 लाख रुपये वर्किंग कैपिटल के तौर पर लगाए। इस तरह कुल शुरुआती निवेश करीब 20 लाख रुपये रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने आस-पास के लोगों को काम सिखाना शुरू किया। आज कंपनी के कुल कर्मचारियों में करीब 60 फीसदी महिलाएं हैं।
प्रेरणादायी है तीनों दोस्तों की कहानी
कंपनी अपने उत्पादों की बिक्री के लिए दो तरह के मॉडल अपनाती है। एक तरफ वह दूसरी कंपनियों को फाइबर सप्लाई करती है, वहीं दूसरी तरफ अपने तैयार प्रोडक्ट को सीधे ग्राहकों को बेचती है। इसके प्रोडक्ट कंपनी के प्लेटफॉर्म के अलावा अमेजॉन, फ्लिफकार्ट औरि मीसो (Meesho) जैसे ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर भी उपलब्ध हैं। ऐसे में जगत कल्याण, सत्यम कुमार और नितीश कुमार वर्मा की कहानी काफी प्रेरणादायी है। उनकी कहानी बताती है कि कारोबार शुरू करने के लिए हमेशा किसी बड़े शहर या बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती। कई बार हमारे आसपास मौजूद ऐसी चीजों में भी कमाई का अवसर छिपा होता है, जिन्हें हम बेकार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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