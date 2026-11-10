20 लाख रुपये से शुरू किया कारोबार, ठुकराई विदेश की नौकरी, 3 दोस्तों ने मिलकर खड़ी कर दी करोड़ की कंपनी

एमबीए की पढ़ाई के बाद तीनों दोस्तों को विदेश में नौकरी भी ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा। बस इसी सोच पर काम किया और केले के खेती से निकलने वाले कचरे को अपना कारोबार बना लिया।

कहते हैं कि जहां चाह है वहीं राह है। यह कहावत बिहार के तीन दोस्तों पर बिल्कुल फिट बैठती है, जिनके एक आइडिया से करोड़ों का बिजनेस खड़ा हो गया। कमाल की बात यह है कि यह आइडिया कहीं और से नहीं बल्कि केले के कचरे से आया। एमबीए की पढ़ाई के बाद तीनों दोस्तों को विदेश में नौकरी भी ऑफर हुई, लेकिन उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू करने का सोचा। बस इसी सोच पर काम किया और केले के खेती से निकलने वाले कचरे को अपना कारोबार बना लिया। दावा किया जा रहा है कि अपने स्टार्टअप में तीनों ने करीब 20 लाख रुपये का निवेश किया और आज के समय में उन्होंने 2.5 करोड़ी रुपये की कंपनी खड़ी कर दी। उनकी कंपनी तरुवर एग्रो (Taruwar Agro) केले के तनों से कई तरह के उपयोगी प्रोडक्ट तैयार कर रही है। चलिए आज हम आपको तीनों की सक्सेस स्टोरी बताते हैं और ये भी जानेंगे कि क्या है इनका कारोबार और कैसे खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी।

बिजनेस की कहानी की शुरुआत तीन दोस्तों से होती हैं, जिनके नाम हैं जगत कल्याण, सत्यम कुमार और नितीश कुमार वर्मा। योरस्टोरी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तीनों दोस्तों की मुलाकात टैक्सिला बिजनेस स्कूल में मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान हुई थी। यहां तीनों ने PGDM की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद तीनों के पास अच्छी नौकरी और कॉरपोरेट सेक्टर में करियर बनाने के अवसर थे, लेकिन वे कुछ अपना करना चाहते थे।

अलग-अलग सेक्टर में तीनों दोस्तों का अनुभव जगत कल्याण बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उन्हें तंजानिया और दुबई की कंपनियों के साथ IDFC फर्स्ट बैंक से भी नौकरी के अवसर मिले। बाद में उन्होंने सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस ऑपरेशंस के क्षेत्र में काम किया।

वहीं, दरभंगा के रहने वाले सत्यम कुमार ने MBA से पहले इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी। उन्होंने EcoHoy के साथ जुड़कर पर्यावरण और टिकाऊ विकास से जुड़े कामों का अनुभव हासिल किया।

तीसरे दोस्त नितीश कुमार वर्मा बिहार शरीफ से हैं। उन्होंने नालंदा से बीकॉम (ऑनर्स) किया और इसके बाद एस एंड पी और इनफोसिस (Infosys) जैसी कंपनियों में काम किया।

नौकरी छोड़कर बिहार में ही कुछ करने का लिया फैसला तीनों के पास अच्छी खासी नौकरी भी थी। साथ ही विदेश से भी अच्छी पैकेज वाली नौकरियों के ऑफर भी आए, लेकिन अपना कुछ शुरू करने के लिए उन्होंने ठुकरा दिया। वो बिहार में ही रहकर कुछ ऐसा करना चाहते थे, जिससे राज्य को देश और दुनिया में नई पहचान मिले। इसी सोच के साथ उन्होंने कारोबार के लिए नए अवसर तलाशने शुरू किए। इस दौरान उनकी नजर केले की खेती पर पड़ी। उन्होंने देखा कि किसान केले का फल तो बेच देते हैं, लेकिन कटाई के बाद बचने वाले मोटे तनों को बेकार समझकर खेतों में छोड़ देते हैं। जबकि इन तनों में नेचुरल फाइबर मौजूद होता है, जिसका इस्तेमाल कई तरह के प्रोडक्ट बनाने में किया जा सकता है।

रिसर्च के दौरान वरिष्ठ वैज्ञानिक से हुई मुलाकात तीनों दोस्तों ने इस विचार पर काम शुरू किया। इस पर तीनों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), वैशाली की तत्कालीन प्रमुख और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सुनीता कुशवाहा और उनकी टीम से हुई। उनकी सलाह से तीनों ने केले के तनों से फाइबर निकालने और उसे इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया समझी।

बनाए जाते हैं ये प्रोडक्ट्स इसके बाद उन्होंने तरुवर एग्रो नाम का स्टार्टअप शुरू किया। फिर उनकी कंपनी ने किसानों से केले के बेकार तनों को इकट्ठा करना शुरू किया। कंपनी विशेष मशीनों की मदद से इन तनों से फाइबर निकालती है। इसके बाद फाइबर की सफाई, प्रोसेसिंग और सुखाने का काम किया जाता है। तैयार फाइबर से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। इनमें योगा मैट, टोकरियां, पूजा में इस्तेमाल होने वाली चटाइयां और फाइल फोल्डर शामिल हैं।

20 लाख रुपये से शुरू किया कारोबार तरुवर एग्रो की शुरुआत करना आसान नहीं था। तीनों दोस्तों ने अपनी बचत और परिवार की मदद से करीब 15 लाख रुपये का निवेश किया। इसके अलावा 5 लाख रुपये वर्किंग कैपिटल के तौर पर लगाए। इस तरह कुल शुरुआती निवेश करीब 20 लाख रुपये रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने आस-पास के लोगों को काम सिखाना शुरू किया। आज कंपनी के कुल कर्मचारियों में करीब 60 फीसदी महिलाएं हैं।