बीएएमएस की सीट मिलते ही दाखिला न लेने पर अलॉटमेंट होगा रद्द, MBBS की 15 सीटें रह गई खालीं
बीएएमएस की सीट आवंटित होने के बाद दाखिले के लिए अभ्यर्थियों को अब अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने मापअप राउंड में सीट आवंटन के साथ ही प्रवेश की सभी औपचारिकताएं मौके पर ही पूरी कराने का निर्णय लिया है।
बीएएमएस की सीट आवंटित होने के बाद दाखिले के लिए अभ्यर्थियों को अब अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने मापअप राउंड में सीट आवंटन के साथ ही प्रवेश की सभी औपचारिकताएं मौके पर ही पूरी कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए काउंसलिंग स्थल पर ही दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल परीक्षण और प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी। तय समय में दाखिला कंफर्म नहीं होने पर आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी।
विवि के कुलसचिव डॉ. शिवकुमार बरनवाल ने बताया कि द्वितीय चरण की काउंसलिंग के बाद खाली रह गई बीएएमएस की सीटों को भरने के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत 17 से 20 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क जमा किया जा सकेगा, जबकि 21 नवंबर को रात 11:30 बजे तक मेरिट सूची जारी होगी। सीट आवंटन के लिए 23 नवंबर को आरक्षित वर्ग और 24 नवंबर को अनारक्षित राज्य व अखिल भारतीय कोटा के अभ्यर्थियों को हर्रावाला स्थित विवि परिसर में बुलाया गया है। विवि ने संबंधित कॉलेजों की प्रवेश समितियों को भी मौके पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण भी काउंसलिंग की निर्धारित तिथि पर ही कराने की व्यवस्था की गई है, ताकि दाखिले की प्रक्रिया उसी दिन पूरी हो सके।
निजी आयुर्वेद कॉलेजों में काफी संख्या में सीटें रिक्त
देहरादून। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दो चरणों की काउंसलिंग के बाद भी निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने पर एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस उत्तराखंड ने चिंता जताई है। इस संबंध में पदाधिकारियों ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. शिव कुमार बर्नवाल से मुलाकात कर प्रवेश प्रक्रिया को अखिल भारतीय स्तर पर अधिक व्यापक और व्यावहारिक बनाने की मांग की।
एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, दूसरे राउंड तक हुए 1,297 पंजीकरणों के बावजूद बड़ी संख्या में सीटें रिक्त हैं। इस दौरान सचिव बालकृष्ण चमोली, उपाध्यक्ष सतेन्द्र गोयल, डॉ. विजय सैनी और डॉ. अनिल भट्ट मौजूद रहे।
विशेष काउंसलिंग के बाद भी नहीं भर पाईं एमबीबीएस की 15 सीटें
एमबीबीएस की सीटें भरने को काउंसलिंग के चार नियमित चरणों के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कराया गया, लेकिन निजी मेडिकल कॉलेजों की 15 सीटें फिर भी खाली रह गईं। निजी कॉलेजों के अनुरोध पर रिक्त सीटें भरने के लिए अतिरिक्त मौका दिया था। बावजूद एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज में राज्य कोटे की नौ और गौतम बुद्ध चिकित्सा कॉलेज में छह सीटों पर प्रवेश नहीं हो सका। सीटें खाली रहने के पीछे निजी मेडिकल कॉलेजों की भारी-भरकम फीस और अभ्यर्थियों की प्राथमिकताएं बड़ी वजह रही।
25 नवंबर तक ही मिलेगी विशेष छूट
विश्वविद्यालय ने विशेष और अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 25 नवंबर दोपहर एक बजे तक का समय दिया है। संबंधित कॉलेजों को इसी दिन दोपहर तीन बजे तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों का पूरा ब्योरा विवि को उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित समय तक प्रवेश की पुष्टि नहीं होने पर संबंधित सीट निरस्त मानी जाएगी। इसके बाद किसी भी कॉलेज या अभ्यर्थी का प्रवेश संबंधी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आयुष-पीजी में दाखिले की प्रक्रिया अटकी
देहरादून। आयुष-पीजी में दाखिले की प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है। अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (एआइएपीजीईटी)-2026 का परिणाम संशोधन के लिए रोके जाने के कारण उत्तराखंड में भी प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित हुई है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमडी-एमएस आयुर्वेद की पहले चरण की काउंसलिंग अगली सूचना तक स्थगित कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच नवंबर को इस संबंध में आदेश पारित किया था। इसके बाद राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआइएसएम) ने 11 नवंबर को आवश्यक निर्देश जारी किए। इन्हीं निर्देशों के क्रम में एआइएपीजीईटी-2026 का परिणाम संशोधन के लिए रोके जाने से विवि को काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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