BAMS : संस्कृत छात्र बनेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर, 10वीं पास NEET जैसी परीक्षा देकर करें साढ़े 7 साल का बीएएमएस कोर्स
अब संस्कृत भाषा से पढ़ाई करने वाले लोग भी डॉक्टर बन सकेंगे। सीएसयू नई दिल्ली ने आयुर्वेद गुरुकुलम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 10वीं पास नीट यूजी जैसा एंट्रेंस देकर साढ़े 7 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएएमएस कोर्स में दाखिला ले सकेंगे।
NEET Pre Ayurveda 2026 : संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए आयुर्वेद शिक्षा का नया रास्ता खुल गया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (प्री आयुर्वेद नीट ) की अधिसूचना जारी कर दी है। इस परीक्षा के माध्यम से 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी प्री-आयुर्वेद कोर्स में प्रवेश लेकर आगे आयुर्वेद चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा स्नातक (बीएएमएस) की पढ़ाई कर सकेंगे और आयुर्वेद चिकित्सक बनने का अवसर प्राप्त करेंगे। कोर्स की कुल अवधि साढ़े सात वर्ष की होगी। इसमें दो वर्ष का प्री-आयुर्वेद गुरुकुलम कार्यक्रम, साढ़े चार वर्ष का बीएएमएस पाठ्यक्रम तथा एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल होगी।
विश्वविद्यालय के अनुसार यह कार्यक्रम राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग से अनुमोदित है और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध आयुर्वेद गुरुकुलों में संचालित होगा। इसी वर्ष जनवरी में विश्वविद्यालय और आयोग ने आयुर्वेद गुरुकुल संबद्धता पोर्टल शुरू किया था। अब प्रवेश परीक्षा की घोषणा के साथ इस योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है।
कौन कर सकेंगे आवेदन, कौन हो योग्य
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, राज्य संस्कृत बोर्ड या समकक्ष बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व दिव्यांग के लिए 40% अंक जरूरी हैं।
क्या होगी आयु सीमा
अभ्यर्थी की आयु 31 दिसंबर 2026 तक न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए. अधिसूचना के अनुसार किसी भी श्रेणी के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं रखा गया है।
आवेदन कब से, प्रवेश परीक्षा कब होगी
कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने कहा कि यह पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया गया है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. पवन कुमार ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होगा। प्रवेश परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों के लिए समेकित पाठ्यक्रम की अवधि साढ़े सात वर्ष होगी। इसमें दो वर्ष का प्री-आयुर्वेद गुरुकुलम, साढ़े चार वर्ष का बीएएमएस पाठ्यक्रम और एक वर्ष की अनिवार्य प्रशिक्षुता शामिल होगी।
ज्ञात हो कि इसी वर्ष जनवरी में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और NCISM ने देशभर के गुरुकुलों को जोड़ने के लिए आयुर्वेद गुरुकुल संबद्धता पोर्टल की शुरुआत की थी। अब NEET PA की अधिसूचना जारी होने के साथ इस योजना के क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने कहा कि यह पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है।
ऑफलाइन होगी परीक्षा, नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग
NEET-PA परीक्षा ऑफलाइन (OMR) आधारित होगी। परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी ढाई घंटे होगी। प्रश्नपत्र में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. परीक्षा संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी तीन भाषाओं में आयोजित की जाएगी।
सिलेबस भी किया गया जारी
विश्वविद्यालय ने NEET-PA का सिलेबस भी जारी कर दिया है। इसमें संस्कृत वाङ्मय, पुराण-इतिहास, व्याकरण, दर्शन तथा भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े विभिन्न विषय शामिल किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी