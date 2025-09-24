BAMS BHMS BUMS Admission : BCECE Bihar ugmac ayush registration counselling begins neet ug pass apply BAMS , BHMS , BUMS : बिहार में आयुष दाखिले के लिए आवेदन शुरू, NEET पास करें एप्लाई, अहम तिथियां, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BAMS BHMS BUMS Admission : BCECE Bihar ugmac ayush registration counselling begins neet ug pass apply

BAMS , BHMS , BUMS : बिहार में आयुष दाखिले के लिए आवेदन शुरू, NEET पास करें एप्लाई, अहम तिथियां

BCECE UGMAC Ayush 2025 , Bihar BAMS, BHMS , BUMS Admission :  बीसीईसीईबी ने राज्य के सरकारी और निजी आयुष कॉलेजों (बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस ) में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन व चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 09:17 AM
share Share
Follow Us on
BAMS , BHMS , BUMS : बिहार में आयुष दाखिले के लिए आवेदन शुरू, NEET पास करें एप्लाई, अहम तिथियां

BCECE UGMAC Ayush 2025 , Bihar BAMS, BHMS , BUMS Admission : बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने राज्य के सरकारी और निजी आयुष कॉलेजों (बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस ) में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन व चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अंतिम तिथि 29 सितंबर रात 10 बजे तक तय की गयी है। यह प्रवेश प्रक्रिया अंडरग्रेजुएट मेडिकल नामांकन काउंसिलिंग 2025 के तहत होगी। इसमें वहीं विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने नीट यूजी-2025 परीक्षा पास की है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकृत संस्थान से जारी सर्टिफिकेट काउंसिलिंग, प्रमाणपत्र सत्यापन के समय अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। अन्य संस्थान/सेंटर से जारी प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। इस बाबत परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि विज्ञापन व प्रॉस्पेक्टस बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

यूजीएमएसी (आयुष) 2025 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन-सह-विकल्प भरने / आवेदन पत्र डेटा का संपादन (राउंड-1 और राउंड-2) जमा करने की प्रारंभिक तिथि: 23.09.2025

पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से भुगतान के साथ ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन जमा करने / आवेदन पत्र डेटा का संपादन (राउंड-1 और राउंड-2) की अंतिम तिथि - 29.09.2025 (रात्रि 10.00 बजे)

विकल्प भरने और लॉक करने की अंतिम तिथि (राउंड-1 और राउंड-2) : 29.09.2025 (रात 11.59 बजे)

रैंक कार्ड जारी होने की तिथि - 30.09.2025

राउंड-1 अनंतिम सीट आवंटन परिणाम प्रकाशन तिथि .................: 03.10.2025

आवंटन रिजल्ट डाउनलोड करना (राउंड-1) : 03.10.2025 से 06.10.2025

दस्तावेज सत्यापन एवं प्रवेश (राउंड-1) : 04.10.2025 से 06.10.2025

प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि पर अपनी काउंसलिंग/आवंटन के समय ये डॉक्यूमेंट ऑरिजनल जमा करने होंगे -

(i) नीट यूजी-2025 का प्रवेश पत्र

(ii) नीट यूजी 2025 का स्कोर कार्ड

(iii) मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रवेश पत्र।

(iv) इंटरमीडिएट/10+2/समकक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक पत्र/प्रवेश पत्र।

(v) आवासीय प्रमाण पत्र।

(vi) जाति प्रमाण पत्र।

(vii) निजी आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवश्यक सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज मूल रूप में।

(viii) पासपोर्ट आकार के फोटो की छह प्रतियाँ, जो NEET(UG)-2025 के प्रवेश पत्र पर चिपकाई गई थीं।

(ix) यूजीएमएसी (आयुष)-2025 के ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का डाउनलोड किया हुआ प्रिंट।

(x) आधार कार्ड।

(xi) कोई अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि कोई हो) जैसे डीक्यू (पीएच) / ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आदि।

फीस

(क) अभ्यर्थी को अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/बीसी/ईबीसी अभ्यर्थियों के लिए 1200/- रुपये (केवल एक हजार दो सौ रुपये) और एससी/एसटी/डीक्यू अभ्यर्थियों के लिए 600/- रुपये (केवल छह सौ रुपये) का भुगतान (नॉन रिफंडेबल)। निजी महाविद्यालयों के मामले में सभी अभ्यर्थियों को नॉन रिफंडेबल एवं परामर्श शुल्क के रूप में केवल 1200/- रुपये का भुगतान करना होगा।

संस्थान/कॉलेज यूआर/ईडब्ल्यूएस/बीसी/ईबीसी श्रेणी , एससी/एसटी/डीक्यू श्रेणी |

शासकीय आयुष महाविद्यालय | 1200/- रुपये | 600/- रुपये |

निजी आयुष कॉलेज | रु. 1200/- | रु. 1200/- |

दोनों (सरकारी आयुष और निजी आयुष) कॉलेज | रु. 1200/- | रु. 1200/- |

ये भी पढ़ें:MBBS के लिए दूसरे चरण के दाखिले आज से, 331 सरकारी सीटें खालीं

(ख) सरकारी/निजी मेडिकल कॉलेज/डेंटल कॉलेज/पशु चिकित्सा के लिए सिक्योरिटी डिपोजिट

संस्थान/कॉलेज , अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (डीक्यू) श्रेणी सहित , पिछड़ा वर्ग (बीसी)/अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी)/अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (डीक्यू) श्रेणी सहित |

सरकारी आयुष कॉलेज | रु. 10,000/- | रु. 10,000/- |

निजी आयुष कॉलेज | रु. 50,000/- | रु. 50,000/- |

दोनों (सरकारी एवं निजी आयुष) कॉलेज | रु. 50,000/- | रु. 50,000/-

BCECE BCECEB
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।