BAMS की 100 और पीजी की 20 सीटों पर एडमिशन पर रोक, आयुर्वेदिक कॉलेज पर 1 करोड़ का जुर्माना
दून के ओल्ड मसूरी रोड स्थित उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज में नए सत्र के लिए बीएएमएस और पीजी कोर्सेज में दाखिले पर रोक लगा दी गई है। एनसीआईएसएम ने खामियों के चलते कॉलेज को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
दून के ओल्ड मसूरी रोड स्थित उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज में नए सत्र के लिए बीएएमएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम) ने खामियों के चलते कॉलेज को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। शिक्षकों को सिर्फ कागजों पर दर्शाने के आरोप में कॉलेज पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस कार्रवाई से 120 सीटों (बीएएमएस की 100 और पीजी की 20 सीटें) पर संकट आ गया है। आयुर्वेद विवि के कुलसचिव डॉ. शिवकुमार बरनवाल ने रोक और जुर्माने की पुष्टि की है।
मंगलवार को आयोग के दो आदेशों के मुताबिक एनसीआईएसएम की टीम ने 30 जुलाई को कॉलेज का औचक निरीक्षण किया था। अक्तूबर में हुई सुनवाई के दौरान प्रबंधन शिक्षकों की नियमित उपस्थिति के पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे सका। सीसीटीवी फुटेज और आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली की जांच में शिक्षकों की हाजिरी नियमित नहीं मिली। इसके अलावा अस्पताल में भी कई गंभीर कमियां सामने आईं। ओपीडी रजिस्टर में दर्ज मरीजों की संख्या और हकीकत में बड़ा अंतर था। अस्पताल के पास 105 बेड की क्षमता के अनुसार वैध पंजीकरण और अग्निशमन की एनओसी भी नहीं थी। दवा वितरण, बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण, लैब और लाइब्रेरी की डिजिटल सुविधाओं में भी कमियां दर्ज की गईं।
मानक अव्यावहारिक, मुझे किया जा रहा टारगेट
कॉलेज के अध्यक्ष डॉ. अश्वनी काम्बोज ने कहा कि एनसीआईएसएम ने बहुत कठिन और अव्यावहारिक मानक बना दिए हैं, जिसका देशभर में विरोध हो रहा है। चूंकि वह खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियम के तहत मान्यता रद्द करने की सूचना दो महीने पहले दी जानी चाहिए थी, लेकिन दूसरी काउंसलिंग के समय यह बताया जा रहा है। प्रबंधन इस फैसले के खिलाफ अपील के साथ ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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